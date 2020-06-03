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Завод «Роскосмоса» станет выпускать лифты с голосом Гагарина
Источник материала: Tut.by
Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию) завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства. Перед движением лифты будут приветствовать пассажиров фразой Юрия Гагарина. Об этом
«Сертификация лифтового оборудования завершена, соответствующий сертификат получен АО „УКВЗ“ 13 мая 2020 года», — проинформировали в пресс-службе.
Лифты перед движением будут приветствовать пассажиров фразой первого в мире космонавта Юрия Гагарина. «Поехали!» — звучит в динамиках лифта, перед тем как он начинает спускаться или подниматься.
Во время движения в лифте играет музыка. Он оснащен зеркалом, поручнем, многоцветным дисплеем c возможностью трансляции текстовой и слайдовой информации и речевым информатором.
В корпорации уточнили, что УКВЗ рассчитывает до конца 2020 года выйти на производство 50 лифтов в месяц.
АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию, которая является центром компетенций по диверсификации ракетно-космической отрасли. Предприятие
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В корпорации уточнили, что УКВЗ рассчитывает до конца 2020 года выйти на производство 50 лифтов в месяц.
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