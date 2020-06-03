Завод «Роскосмоса» станет выпускать лифты с голосом Гагарина

Источник материала: Tut.by

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию) завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства. Перед движением лифты будут приветствовать пассажиров фразой Юрия Гагарина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.



Кадр из ролика пресс-службы АО «УКВЗ»

«Сертификация лифтового оборудования завершена, соответствующий сертификат получен АО „УКВЗ“ 13 мая 2020 года», — проинформировали в пресс-службе.

Лифты перед движением будут приветствовать пассажиров фразой первого в мире космонавта Юрия Гагарина. «Поехали!» — звучит в динамиках лифта, перед тем как он начинает спускаться или подниматься.

Во время движения в лифте играет музыка. Он оснащен зеркалом, поручнем, многоцветным дисплеем c возможностью трансляции текстовой и слайдовой информации и речевым информатором.

В корпорации уточнили, что УКВЗ рассчитывает до конца 2020 года выйти на производство 50 лифтов в месяц.

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию, которая является центром компетенций по диверсификации ракетно-космической отрасли. Предприятие производит трамвайные вагоны, а также двигательные установки для ракет-носителей и космических аппаратов.