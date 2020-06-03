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Александр Лукашенко: «Ожидать, что тут революция произойдёт в смене правительства, не следует»

03.06.2020 13:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предложения по формированию нового состава правительства обсудили 3 июня во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Начиная встречу, Александр Лукашенко подчеркнул, что уже не единожды говорил о своем намерении обновить кадровый состав Совмина. В предвыборное время это обычная практика.

Чтобы электорат понимал, кто будет работать на ключевых должностях и заниматься решением государственных вопросов.  

Александр Лукашенко: «Ожидать, что тут революция произойдёт в смене правительства, не следует»

По словам Александра Лукашенко, над формированием стали работать еще полгода назад. Уже тогда в правительство пришли новые министры. Предшественников заменяли либо по их собственному желанию, либо по состоянию здоровья. В редких случаях когда человек недостаточно хорошо справлялся с обязанностями.  

Отчасти поэтому каких-то революционных кадровых изменений ожидать не стоит. Кроме того, нужно учитывать и положение дел в мире. Пандемия внесла свои коррективы в работу экономики и крайне важно, чтобы сейчас решения принимали эффективные управленцы.  

Александр Лукашенко: «Ожидать, что тут революция произойдёт в смене правительства, не следует»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Ожидать, что тут революция произойдет в смене правительства, не следует. И это было бы очень плохо. Потому что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который повлек серьезные изменения отношений в обществе в любом государстве. Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому резкий слом правительства, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента. Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать.  

Те, кто сегодня с такими объемами в этот кризисный период не может справиться, их, конечно, надо заменить и направить на другую работу. Почему мы не можем тянуть дальше?

Я уже только что сказал: мировой кризис отражается и на Беларуси. Хорошо, что мы так вывернулись, выкрутились в этой ситуации с пандемией, не остановили производство. Если бы остановились, мы бы никогда не запустили это производство. Это только в сказке могло случиться. Поэтому нельзя потерять эту динамику, пусть даже маленькую динамику в этот кризисный период. Надо активнее работать, особенно в сфере экономики, для того, чтобы выйти с минимальными потерями из этого неожиданного для всех кризиса.  

Александр Лукашенко: «Ожидать, что тут революция произойдёт в смене правительства, не следует»

Совещание прошло с участием председателей обеих палат парламента, главы Администрации Президента и госсекретаря Совбеза. Александр Лукашенко выслушал точки зрения и предложения как в целом по работе правительства, так и по отдельным кандидатурам.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Наталья Кочанова, Владимир Андрейченко, Игорь Сергеенко, Андрей Равков

 
 
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Новости Беларуси. Предложения по формированию нового состава правительства обсудили 3 июня во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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