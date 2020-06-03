|
Александр Лукашенко: «Ожидать, что тут революция произойдёт в смене правительства, не следует»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Предложения по формированию нового состава правительства обсудили 3 июня во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начиная встречу, Александр Лукашенко подчеркнул, что уже не единожды говорил о своем намерении обновить кадровый состав Совмина. В предвыборное время – это обычная практика.
По словам Александра Лукашенко, над формированием стали работать еще полгода назад. Уже тогда в правительство пришли новые министры. Предшественников заменяли либо по их собственному желанию, либо по состоянию здоровья. В редких случаях – когда человек недостаточно хорошо справлялся с обязанностями.
Отчасти поэтому каких-то революционных кадровых изменений ожидать не стоит. Кроме того, нужно учитывать и положение дел в мире. Пандемия внесла свои коррективы в работу экономики и крайне важно, чтобы сейчас решения принимали эффективные управленцы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я уже только что сказал: мировой кризис отражается и на Беларуси. Хорошо, что мы так вывернулись, выкрутились в этой ситуации с пандемией, не остановили производство. Если бы остановились, мы бы никогда не запустили это производство. Это только в сказке могло случиться. Поэтому нельзя потерять эту динамику, пусть даже маленькую динамику в этот кризисный период. Надо активнее работать, особенно в сфере экономики, для того, чтобы выйти с минимальными потерями из этого неожиданного для всех кризиса.
Совещание прошло с участием председателей обеих палат парламента, главы Администрации Президента и госсекретаря Совбеза. Александр Лукашенко выслушал точки зрения и предложения как в целом по работе правительства, так и по отдельным кандидатурам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Предложения по формированию нового состава правительства обсудили 3 июня во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)