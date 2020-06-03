Более 20 тыс. молодых людей записались в студенческие отряды

Источник материала: Вороновская газета





Более 20 тыс. юношей и девушек проявили желание трудиться в студенческих отрядах в третьем трудовом семестре 2020, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская.

«Мы продолжаем записывать ребят в студенческие отряды . Ждем пополнение в июне после окончания учебного семестра. Однако уже сегодня 20 тыс. студентов, учащихся и школьников выразили желание стать частью команды белорусских студенческих отрядов. Работа в отряде для них — отличная возможность не только заработать, но и раскрыть свои таланты во время участия в спортивных и творческих проектах движения», — рассказала Надежда Шаховская.

Традиционно участниками движения могут стать молодые люди в возрасте от 14 лет до 31 года. «Один из критериев зачисления в студотряд — хорошая успеваемость без академических задолженностей, — отметила командир штаба. — К слову, студотряды уже работают, а соблюдение охраны труда, техники безопасности, в том числе мер предосторожности в период непростой эпидситуации, — основа основ для каждого бойца отряда. Безопасности труда в новом трудовом семестре мы уделим повышенное внимание».

Движение студенческих отрядов в стране имеет более чем полувековую историю. Особую роль в его развитии играет господдержка. «О популярности говорят не только цифры трудоустроенных, но и желание молодых людей участвовать в трудовых семестрах до 4-5 раз. Таких ребят очень много. Сначала они просто бойцы в отряде, а спустя год-другой уже командиры и комиссары-руководители. Однажды придя в движение, ты становишься его частью на всю жизнь», — добавила Надежда Шаховская.

Открытие третьего трудового семестра 2020 состоится 28 июня в День молодежи. Для участия белорусской молодежи в студотрядовском движении забронировано около 30 тыс. рабочих мест. Подать заявку для работы этим летом можно онлайн в группах БРСМ в соцсетях с использованием QR-кода и хештегов #Выбираем_студотряд!, #Студотряд, #Працуем_разам!, #БСО».

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