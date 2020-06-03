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В Ивацевичском районе автопоезд насмерть сбил пенсионерку

03.06.2020 14:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 июня примерно в 15:45 в Ивацевичском районе произошёл наезд на женщину. 

Как сообщает Следственный комитет, 69-летний местный житель за рулём автопоезда находился на территории молочно-товарной фермы. Во время разворота транспортное средство сбило 64-летнюю пенсионерку. 

От полученных травм пострадавшая погибла на месте. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ. Место ДТП осмотрено, допрошен подозреваемый, назначено проведение ряда экспертиз. 

Месяцем ранее в Столбцовском районе произошла смертельная авария на территории предприятия.

Покатившийся погрузчик наехал на рабочего – здесь подробности

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Новости Беларуси. 2 июня примерно в 15:45 в Ивацевичском районе произошёл наезд на женщину.  Как сообщает Следственный комитет, 69-летний местный житель за рулём...
 
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