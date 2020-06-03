В Вашингтоне замечен снайпер с одной из самых точных и дальнобойных винтовок в мире

Источник материала: Tut.by

Среди оружия, которым пользуются представители властей, обеспечивающие охрану порядка во время протестов в США, подчас попадаются крайне интересные экземпляры. Так, агентство Reuters 1 июня опубликовало фото снайпера с винтовкой AXAICS — одной из самых точных и дальнобойных в мире.



1 июня 2020 года. Снайпер Секретной службы США во время акции протеста в Вашингтоне. Фото: Reuters / Tom Brenner

Фото сделано в Вашингтоне, и на снимке, судя по всему, представитель секретной службы США (United States Secret Service). В руках у него AXAICS (Accuracy International’s bolt-action AX chassis system). Это исключительно удачное оружие, позволяющее поражать цели на запредельных расстояниях в два километра и более. Винтовка может менять конфигурацию в зависимости от необходимости под разные патроны: 12,7×99 мм, .308 Winchester или самый мощный снайперский боеприпас .338 Lapua Magnum.

Последний позволяет стрелкам поражать цели, находясь в недосягаемости от оружия под «обычные» патроны калибра 7,62 мм. Так, именно из AXAICS в 2009 году в афганском Гильменде снайпер Крейг Харрисон смог уничтожить пулеметный расчет талибов с расстояния более чем в 2000 метров.