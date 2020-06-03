Председатель белорусской коллегии адвокатов: Не следует путать реализацию избирательного права с несанкционированными акциями

Источник материала: ОНТ

Белорусам не стоит путать реализацию законного избирательного права с участием в несанкционированных акциях. Такое мнение высказал член Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Виктор Чайчиц, перелает БЕЛТА.

Председатель отметил, что граждане в любой ситуации должны соблюдать законодательство, а его нарушение, оправдываемое провокацией или недозволенными методами, по меньшей мере неразумно. «Любые конфликты следует разрешать в правовом поле. Законодательство Беларуси обладает достаточно широким инструментарием для защиты прав физических и юридических лиц», – отметил Чайниц.

При этом он подчеркнул, что адвокаты, как и все юристы в целом, не должны подталкивать людей к совершению правонарушений. «Это недопустимо. Юристы, как и адвокаты, должны делать все возможное, чтобы предотвратить совершение необдуманных поступков, поскольку профессия юриста, как и профессия адвоката, имеет целью оказание юридической помощи, защиту прав и законных интересов граждан», – подчеркнул председатель БРКА, добавив, что прежде чем совершать юридически значимые действия человеку следует обратиться к юристу за разъяснением возможных негативных последствий.

Фото: БЕЛТА

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