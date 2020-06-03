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Как восстановить кожу рук после частого мытья и антисептиков: советы дерматолога

03.06.2020 14:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как восстановить кожу рук после частого мытья и антисептиков: советы дерматолога

Из-за частого мытья рук, использования антисептиков кожа становится поврежденной. Как избавиться от сухости и привести руки в порядок, «Пятому каналу» рассказала врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова. 

Использовать антисептик в домашних условиях не стоит. Лучше отдать предпочтение обычному мылу с ухаживающими экстрактами.

Необходимо регулярно увлажнять кожу. По словам дерматолога, кремы стоит наносить после каждого мытья рук. Особенно эффективны ночные кремы, в которых содержится воск.

На улице после применения антисептика руки какое-то время должны быть в покое, чтобы средство могло подсохнуть. 

ФОТО: naturalicos.ru

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Из-за частого мытья рук, использования антисептиков кожа становится поврежденной. Как избавиться от сухости и привести руки в порядок, «Пятому каналу» рассказала...
 
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