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Как восстановить кожу рук после частого мытья и антисептиков: советы дерматолога
Источник материала: ОНТ
Из-за частого мытья рук, использования антисептиков кожа становится поврежденной. Как избавиться от сухости и привести руки в порядок, «Пятому каналу»
Использовать антисептик в домашних условиях не стоит. Лучше отдать предпочтение обычному мылу с ухаживающими экстрактами.
Необходимо регулярно увлажнять кожу. По словам дерматолога, кремы стоит наносить после каждого мытья рук. Особенно эффективны ночные кремы, в которых содержится воск.
На улице после применения антисептика руки какое-то время должны быть в покое, чтобы средство могло подсохнуть.
ФОТО: naturalicos.ru
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Из-за частого мытья рук, использования антисептиков кожа становится поврежденной. Как избавиться от сухости и привести руки в порядок, «Пятому каналу» рассказала...
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