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Школьные экзамены: дистанция обязательна, маски по желанию

03.06.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Завершились занятия в школах, и теперь выпускников от взрослой жизни отделяет только экзаменационная пора, неожиданными атрибутами которой в этом году стали медицинские маски и дезинфицирующие средства.

Школьные экзамены: дистанция обязательна, маски по желанию

Автор фото: Олег ПОЛИЩУК

Как рассказал начальник отдела по образованию горисполкома Анатолий Носков, в этом году школьный порог покинут 3 216 выпускников девятых и 2 239 – одиннадцатых классов. Сейчас у ребят самая горячая пора – выпускные экзамены. Только в этом году, помимо традиционных забот, у школьников и их родителей прибавились новые, продиктованные текущей эпидемиологической обстановкой.

Однако переживать ни тем, ни другим не стоит: Анатолий Носков заверил, что во всех школах города приняты необходимые меры, рекомендованные Министерством образования.

Школьные экзамены: дистанция обязательна, маски по желанию

В частности, начальник управления по образованию администрации Московского района Светлана Басакина рассказала, что во всех школах самого большого района Бреста давно хорошо усвоили, что такое социальная дистанция и дезинфицирующие средства.

Естественно, и на период выпускных экзаменов меры безопасности будут самыми строгими. Речь идет и о соответствующей рассадке школьников с соблюдением дистанции 1,5 метра, и об обязательной дезинфекции всех поверхностей. «Перед сдачей экзамена выпускников ждут термометрия в обязательном порядке и масочный режим по желанию», - добавил начальник отдела.

Дезинфекция, маски и равные условия

Не менее серьезные меры приняты и в школах Ленинского района города. Начальник управления по образованию администрации района Татьяна Савич рассказала, что было принято решение о сдаче всех устных экзаменов исключительно маленькими группами не более пяти человек. Таким составом выпускники будут, к примеру, отвечать на вопросы в билетах по истории и иностранному языку.

Школьные экзамены: дистанция обязательна, маски по желанию

С письменными экзаменами немного сложнее. Татьяна Алексеевна рассказала, что изначально рассматривались два варианта: либо разбить школьников на малые группы, либо разместить всех в просторном помещении с соблюдением мер социального дистанцирования.

Последнее слово было за самими учениками и их родителями. «Было много разговоров о том, что в первом случае школьники окажутся в неравных условиях. К примеру, в одной группе читать будет педагог, к которому учащиеся привыкли, а во второй специально приглашенный для экзамена учитель», - рассказала Татьяна Алексеевна.

В итоге было решено не дробить классы на группы, а размещать их в спортивных залах и просторных холлах, где возможно выдержать между учениками дистанцию в полтора метра.

Также ученики могут быть спокойны за чистоту парт: все поверхности в школах в обязательном порядке продезинфицируют. А перед экзаменом их будет ждать специальная коробочка с медицинскими масками, которыми сможет воспользоваться каждый ученик, если у него возникнет такое желание.

Без выпускных, но с аттестатом

В случае, если кому-то из выпускников не посчастливится, и он заболеет в период сдачи экзаменов, его ждет полное освобождение. Не будут сдавать экзамены и ученики, ставшие контактами первого уровня. Причем здесь подход дифференцированный. Если 14-дневный карантин захватит, к примеру, только один из сдаваемых экзаменов, то к остальным выпускника допустят.

Школьные экзамены: дистанция обязательна, маски по желанию

Если возможность проверить свои знания, полученные за партой, у выпускников никто не отберет, то вот с линейками, выпускными и общегородскими мероприятиями всё намного сложнее. К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки все они отменены, по крайней мере, в том формате, к которому мы привыкли. В этой связи особенно жалко, что мы не увидим «Алые паруса» – грандиозный праздник для выпускников школ Ленинского района города, ставший не просто уже доброй традицией, а одной из визитных карточек нашего города.

Однако отчаиваться, конечно, не стоит. Администрации школ найдут возможность, как поздравить своих выпускников. Пусть это будут не массовые мероприятия и без приглашенных гостей, но ведь получение аттестата зрелости и так очень волнительный и трогательный момент, который, без сомнения, запомнится на всю жизнь.

 
Теги: Брест
 
 
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  Завершились занятия в школах, и теперь выпускников от взрослой жизни отделяет только экзаменационная пора, неожиданными атрибутами которой в этом году стали...
 
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