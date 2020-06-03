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No comment. Лукашенко: «Хорошо, что мы так выкрутились в этой ситуации с пандемией»

03.06.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мировой кризис отразится на экономике Беларуси, но не так сильно, как мог бы. Это связано с тем, что власти республики не стали вводить карантин и не останавливали производство

Такое мнение на совещании 3 июня высказал президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет udf.by

«Я уже сказал: мировой кризис отражается и на Беларуси, не остановили производство. Если бы остановились, мы бы никогда не запустили это производство. Это только в сказке могло случиться», - приводит слова президента его пресс-служба.

Лукашенко акцентировал внимание, что в этот кризисный период нельзя потерять динамику, пусть даже маленькую.


«И надо активнее работать, особенно в сфере экономики, для того чтобы выйти с минимальными потерями из этого неожиданного для всех кризиса», - сказал глава государства.
 
 
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Мировой кризис отразится на экономике Беларуси, но не так сильно, как мог бы. Это связано с тем, что власти республики не стали вводить карантин и не останавливали...
 
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