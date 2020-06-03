No comment. Лукашенко: «Хорошо, что мы так выкрутились в этой ситуации с пандемией»

udf.by Такое мнение на совещании 3 июня высказал президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет





«Я уже сказал: мировой кризис отражается и на Беларуси, не остановили производство. Если бы остановились, мы бы никогда не запустили это производство. Это только в сказке могло случиться», - приводит слова президента его пресс-служба.





Лукашенко акцентировал внимание, что в этот кризисный период нельзя потерять динамику, пусть даже маленькую.









«И надо активнее работать, особенно в сфере экономики, для того чтобы выйти с минимальными потерями из этого неожиданного для всех кризиса», - сказал глава государства.



