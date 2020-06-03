Лжесотрудники водоканала по-прежнему разводят доверчивых граждан

Источник материала: Виртуальный Брест

Уже на протяжении нескольких лет ушлые предприниматели предлагают приобрести фильтры для воды, наборы посуды, одеяла по «льготным ценам» и «суперакциям». Часто по телефону они зазывают на «презентации», где приглашенных якобы ждут подарки.





Мошеннические схемы действуют на территории всей Республики Беларусь, а также за ее пределами. Потерпевшими чаще всего становятся люди старшего поколения. Они доверчивы и легко поддаются внушению, поэтому злоумышленникам без труда удается уговорить их приобрести наверняка не нужный им товар втридорога.

В редакцию «Зари» обратился пенсионер из Кобрина. Мужчина рассказал, что в начале мая, пока его не было, в дом приходили люди, представившиеся «сотрудниками Водоканала». Жена приобрела у них фильтр для воды за 220 рублей. По словам гостей, уже на следующей неделе фильтр должен был стоить 400 рублей и невероятно выгодным предложением надо воспользоваться сиюминутно, что доверчивая хозяйка и сделала. Теперь пенсионеры ищут правды у продавца, в обществе защиты прав потребителей и, возможно, обратятся в правоохранительные органы.

В милиции не скрывают, что такая схема продаж им хорошо знакома. По документам человек добровольно хочет заплатить за товар втрое дороже, а доказать то, что некие консультанты выдают себя за сотрудников государственных ведомств, сложно.

Как рассказали в управлении внутренних дел облисполкома, юридически к действиям таких продавцов, как говорится, подкопаться сложно. Трудно доказать их умышленное завладение денежными средствами граждан. Прямого обмана они не допускают, просто грамотно манипулируют формулировками и жадностью аудитории до «скидок». Поэтому не лишним будет напомнить, что необходимо быть бдительным, предупредить пожилых или просто доверчивых родственников, что к подобным предложениям следует относиться критично и не принимать всерьез.

В областном общественном объединении «Защита прав потребителей» рассказали, что фильтры мошенники устанавливают обычные, вполне работоспособные. А вот цена такой покупки и ее целесообразность – это уже проблема покупателя.

Качество воды, которая льется из кранов в наших квартирах, ежедневно контролируется специальными лабораториями, поэтому никаких опасных для жизни и здоровья веществ в ней нет. Она полностью соответствует всем санитарным нормам.

– Наше предприятие не занимается продажей и установкой фильтров для воды ни физическим, ни юридическим лицам, – прокомментировал ситуацию заместитель директора по идеологической работе, кадрам и быту КПУП «Брестводоканал» Геннадий Терешко. – К тому же у наших сотрудников есть удостоверения, спецодежда. Просто так они не ходят по домам. Периодически нам звонят люди, проверяют, кто к ним пришел и почему. В большинстве случаев это оказываются недобросовестные продавцы.

Zarya.by неоднократно писала про такой вид «развода». Чаще всего представившись сотрудниками фирмы по продаже и монтажу фильтров для воды или работниками ЖЭСа, Водоканала или еще какой-нибудь структуры, мошенники подробно рассказывают клиенту, насколько грязная вода течет из крана, какую опасность она представляет для здоровья и как важно постоянно фильтровать ее перед употреблением.

Некоторые дельцы даже могут организовать проведение наглядных сравнительных экспериментов прямо у потенциальных покупателей дома. Как правило, в результате воздействия некоторых незамысловатых приборов на воду из-под крана – она изменяет цвет, выпадает осадок. В результате мошенники якобы наглядно демонстрируют наличие большого количества вредных примесей и загрязнений в воде. Однако данные эксперименты являются постановочными.

Следующий этап деятельности непрошенных визитеров – проверка труб в доме потенциального покупателя, чтобы определить возможность установки фильтра для воды. Удивительно, но у обманщиков трубы всегда оказываются пригодными для монтажа фильтровальных установок. Монтаж водяных фильтров проходит настолько быстро, что человек не успевает ничего предпринять и осознать. Должное психологическое давление обеспечивают обещания скидок и льгот определенным категориям людей, акции и бесплатная установка приборов с последующим обслуживанием.

Далее клиенту для подписи дают договор купли-продажи и предъявляют чек на покупку. В качестве дополнительного стимула для заключения сделки продавец заверяет, что данная процедура позже будет обязательна для всех граждан страны, однако стоить она будет в разы дороже. Также акцент делается на ограниченном количестве льгот гражданам, в частности 50-процентных скидках пенсионерам и инвалидам. При отсутствии необходимой суммы может быть предложена система рассрочки с обязательным первым взносом.

Важно знать, что в настоящее время в Республике Беларусь отсутствуют какие-либо обязательные программы для установки фильтров на воду населению. Фирмы, которые профессионально занимаются продажей фильтров для очистки воды, по домам не ходят и не представляются экспертами в области водоочистки. Чтобы обезопасить себя от мошенников, ни в коем случае не приглашайте их в квартиру и уж тем более не подписывайте никаких договоров купли-продажи. Впоследствии расторгнуть их бывает очень трудно или даже невозможно.