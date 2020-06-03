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Клепчанская школа сняла ролик ко Дню защиты детей

03.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

ГУО «Клепчанская базовая школа» подготовила видеоролик к Международному дню защиты детей.

— Дети - это большое счастье. Они наполняют нашу жизнь радостью, теплотой и смыслом. Дети нуждаются в любви и заботе, родительской ласке. В День защиты детей желаем каждому ребёнку иметь крепкую семью и счастливое детство, — говорится в сообщении коллектива «Клепчанской базовой школы».


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Дети - это большое счастье. Они наполняют нашу жизнь радостью, теплотой и смыслом. Дети нуждаются в любви и заботе, родительской ласке. В День защиты детей желаем...
 
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