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Клепчанская школа сняла ролик ко Дню защиты детей
03.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
ГУО «Клепчанская базовая школа» подготовила видеоролик к Международному дню защиты детей.
— Дети - это большое счастье. Они наполняют нашу жизнь радостью, теплотой и смыслом. Дети нуждаются в любви и заботе, родительской ласке. В День защиты детей желаем каждому ребёнку иметь крепкую семью и счастливое детство, — говорится в сообщении коллектива «Клепчанской базовой школы».
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Дети - это большое счастье. Они наполняют нашу жизнь радостью, теплотой и смыслом. Дети нуждаются в любви и заботе, родительской ласке. В День защиты детей желаем...
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