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Пограничники со стрельбой задержали двух нарушителей в Столинском районе

03.06.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Столинском районе пограничники для задержания двух нарушителей применили табельное оружие, сообщил БЕЛТА официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

Пограничники со стрельбой задержали двух нарушителей в Столинском районе

Инцидент произошел 2 июня неподалеку от деревни Копани. В километре от государственной границы пограничный наряд от маневренной группы отряда заметил автомобиль Volkswagen. Из него вышли двое мужчин, которые на ходу надели балаклавы и направились в сторону Украины.

Пограничный наряд попытался остановить неизвестных командой. Услышав ее, мужчины бегом кинулись к границе, не реагируя на законные требования пограничников. Во время преследования старший наряда сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, после этого нарушителей задержали.

Ими оказались жители Столина и рабочего поселка Речица. По факту начат административный процесс. Нарушителям грозит штраф до 50 базовых величин (1 БВ - Br27) или административный арест.

 
 
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  В Столинском районе пограничники для задержания двух нарушителей применили табельное оружие, сообщил БЕЛТА официальный представитель Пинского пограничного...
 
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