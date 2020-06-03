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«Жыве Беларусь». Что белорусские комики, актеры и музыканты пишут в соцсетях о выборах-2020
Источник материала: Tut.by
За ситуацией с выборами в Беларуси сейчас, кажется, не следит только самый ленивый. Высказываться о ней начинают даже далекие от политики люди — комики, актеры, режиссеры и музыканты. AFISHA.TUT.BY посмотрела в социальных сетях, что они думают о выборах-2020.
«Меня разрывает от гнева. Беспредел этот кончится когда-то, я уверен»
На днях комик и резидент Comedy Club Андрей Скороход
— Белорусский народ кипит. Но АГЛ ни за что не сдастся сам, потому что слишком много натворил. Слишком многих замучил. Меня разрывает от гнева. Беспредел этот кончится когда-то, я уверен. И мы увидим этот справедливый суд. Жыве Беларусь!
К слову, чуть больше недели тому назад на YouTube-канале
Но и это еще не все. Недавно в Сети
Актриса и звезда российского кино Александра Бортич хоть и живет в России, но политическую ситуацию в родной Беларуси оставить без внимания не может. В Instagram она
— Жыве Беларусь! Люди, какая безумная гордость видеть вашу силу! Я в восхищении огромном! Прошу вас, не останавливайтесь, и мы будем свободны!
Вокалистка кабаре-бенда «Серебряная свадьба» Светлана Бень
А музыкант Лявон Вольский
— Аты-баты, як багата
«Предвыборное лето обещает быть „жэстачайшым“»
Сценарист, режиссер и драматург Андрей Курейчик много и остро высказывается в Facebook о предвыборной кампании в Беларуси. Вот
— Резиновая и Джинсовая революции не случились… Как насчет Тапковой? Или Тапочной? Или как правильно?
Вечером 29 мая, в день задержания Тихановского, руководитель белорусского лейбла Mediacube Music Дмитрий Безкоровайный
— Предвыборное лето обещает быть «жэстачайшым». Мы все это видели, но от этого еще более грустно.
Певица Palina (Республика Полина), которая входит в инициативную группу Виктора Бабарико,
— Бывает, мне кажется, как будто мы все взяли страну в аренду. Живем как можем, на тех условиях, которые выгодны хозяину. Я испытываю горькое чувство несправедливости, глядя на весь абсурд, который происходит. Понимая, как невелика ценность мнения и жизни каждого из нас. До 19 июня вы можете оставить подписи за всех претендентов в кандидаты в президенты Беларуси. Для того чтобы у нас был выбор. Ведь чем больше людей скажет о том, что им не все равно, что с ними происходит, тем вероятнее, что что-то действительно сможет поменяться в нашу пользу.
Худрук
Представители белорусской эстрады, которые из года в год выступают на «Песне года» и «Славянском базаре», в большинстве своем пока молчат. Попробовала
— Пишу пост, потому что реально стало тревожно за будущее: проездом оказалась в районе Комаровки и стала свидетелем уже давно не оригинального зрелища.
Если вы видели другие высказывания белорусской творческой интеллигенции на тему выборов, напишите об этом в комментариях.
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За ситуацией с выборами в Беларуси сейчас, кажется, не следит только самый ленивый. Высказываться о ней начинают даже далекие от политики люди - комики, актеры,...
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