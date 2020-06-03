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«Жыве Беларусь». Что белорусские комики, актеры и музыканты пишут в соцсетях о выборах-2020

03.06.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За ситуацией с выборами в Беларуси сейчас, кажется, не следит только самый ленивый. Высказываться о ней начинают даже далекие от политики люди — комики, актеры, режиссеры и музыканты. AFISHA.TUT.BY посмотрела в социальных сетях, что они думают о выборах-2020.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Меня разрывает от гнева. Беспредел этот кончится когда-то, я уверен»

На днях комик и резидент Comedy Club Андрей Скороход опубликовал у себя в соцсетях такую «сториз»:

— Белорусский народ кипит. Но АГЛ ни за что не сдастся сам, потому что слишком много натворил. Слишком многих замучил. Меня разрывает от гнева. Беспредел этот кончится когда-то, я уверен. И мы увидим этот справедливый суд. Жыве Беларусь!

К слову, чуть больше недели тому назад на YouTube-канале «Джэм» вышел первый эпизод веб-сериала Андрея Скорохода, который называется «Победы Шоушенка». Он рассказывает об истории Григория Александровича Шоушенка. За несколько дней ролик посмотрели более 217 тысяч раз. Скоро, обещает комик, выйдет и вторая серия.

Но и это еще не все. Недавно в Сети появилась смелая политическая миниатюра Comedy Club, в которой Андрей спародировал Лукашенко. Сейчас ролик недоступен, но на странице юмориста в Instagram сохранился кадр со съемок. Напомним, что пару месяцев назад Андрей Скороход уже выкладывал в Сеть свою пародию на Лукашенко. В ней от лица президента он разговаривает с невидимой белорусской оппозицией.

Актриса и звезда российского кино Александра Бортич хоть и живет в России, но политическую ситуацию в родной Беларуси оставить без внимания не может. В Instagram она выложила сториз, в котором поддержала гродненцев, пришедших на пикет 31 мая:

— Жыве Беларусь! Люди, какая безумная гордость видеть вашу силу! Я в восхищении огромном! Прошу вас, не останавливайтесь, и мы будем свободны!

Вокалистка кабаре-бенда «Серебряная свадьба» Светлана Бень поделилась у себя в Facebook ссылкой на видео канала «Белсат» с пикета по сбору подписей 31 мая. Ролик она оставила без комментариев.

А музыкант Лявон Вольский посвятил целую композицию «провокаторше» в бейсболке с пикета Сергея Тихановского, где его задержали. Отдельной песней исполнитель отреагировал и на сами выборы:

— Аты-баты, як багата
У гэтым годзе кандыдатаў!

«Предвыборное лето обещает быть „жэстачайшым“»

Сценарист, режиссер и драматург Андрей Курейчик много и остро высказывается в Facebook о предвыборной кампании в Беларуси. Вот один из его постов:

— Резиновая и Джинсовая революции не случились… Как насчет Тапковой? Или Тапочной? Или как правильно?

Вечером 29 мая, в день задержания Тихановского, руководитель белорусского лейбла Mediacube Music Дмитрий Безкоровайный высказался у себя в Facebook:

— Предвыборное лето обещает быть «жэстачайшым». Мы все это видели, но от этого еще более грустно.

Певица Palina (Республика Полина), которая входит в инициативную группу Виктора Бабарико, написала в Instagram длинный пост о Беларуси и белорусах. Публикуем его небольшую часть:

— Бывает, мне кажется, как будто мы все взяли страну в аренду. Живем как можем, на тех условиях, которые выгодны хозяину. Я испытываю горькое чувство несправедливости, глядя на весь абсурд, который происходит. Понимая, как невелика ценность мнения и жизни каждого из нас. До 19 июня вы можете оставить подписи за всех претендентов в кандидаты в президенты Беларуси. Для того чтобы у нас был выбор. Ведь чем больше людей скажет о том, что им не все равно, что с ними происходит, тем вероятнее, что что-то действительно сможет поменяться в нашу пользу.

Худрук Современного художественного театра Владимир Ушаков также включен в инициативную группу Бабарико. У себя в Facebook он добавил на фото профиля надпись «Хватит бояться!», а на странице опубликовал петицию с требованием отстранить Лидию Ермошину от должности председателя ЦИК.

Декларацию о честных выборах, которую представил Бабарико, у себя в ссылке профиля в Instagram закрепил Егор Кипа — минский музыкант и диджей, популярный у молодежи.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Представители белорусской эстрады, которые из года в год выступают на «Песне года» и «Славянском базаре», в большинстве своем пока молчат. Попробовала высказаться только певица Юлия Быкова, вокалистка группы Aura. Вот часть поста, который на данный момент либо удалили, либо скрыли через настройки приватности:

— Пишу пост, потому что реально стало тревожно за будущее: проездом оказалась в районе Комаровки и стала свидетелем уже давно не оригинального зрелища.

Если вы видели другие высказывания белорусской творческой интеллигенции на тему выборов, напишите об этом в комментариях.

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За ситуацией с выборами в Беларуси сейчас, кажется, не следит только самый ленивый. Высказываться о ней начинают даже далекие от политики люди - комики, актеры,...
 
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