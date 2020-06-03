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Спасение от жары. В Китае панд угощают фруктовым льдом
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Особый распорядок действует в эти дни для китайских панд. На юго-западе страны установилась непривычная для начала лета жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столбик термометра достиг отметки в 40 градусов. Для пушистых мишек такая погода – настоящее испытание. Чтобы помочь подопечным охладиться, сотрудники центра разработали для них особое меню.
Днём панд кормят льдом с соком и фруктами, а бамбук дают вечером, когда спадает жара.
Кроме того, в вольерах развесили ледяные глыбы, а после обеда предусмотрены водные процедуры.
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Новости Китая. Особый распорядок действует в эти дни для китайских панд. На юго-западе страны установилась непривычная для начала лета жара, сообщили в программе...
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