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Эти кадры растопят сердце. Мальчик позаботился о брате, чтобы его плач не разбудил родителей

03.06.2020 15:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мальчик поспешил на помощь младшему брату, когда тот заплакал. Забота ребёнка о брате растопила сердца не только родителей, но и всех, кто узнал об этой истории.  

Как сообщает Daily Mail, ночью супруги Шей-Энн и Кристофер Гриссом из Техаса проснулись ночью из-за плача годовалого сына по имени Слоан. Однако спустя мгновение вновь было тихо. Тогда родители воспользовались радионяней, чтобы узнать, что произошло.  

Эти кадры растопят сердце. Мальчик позаботился о брате, чтобы его плач не разбудил родителей

Оказалось, что 2-летний сын пары, Кайло, тоже услышал плач Слоан. Мальчик выбрался из своей кровати, прикрыл дверь, чтобы громкие звуки не мешали спать семье, а затем вместе с одеялом направился к младшему брату. Кайло лёг рядом со Слоан и начал его поглаживать. Ощутив присутствие старшего брата, малыш сразу же перестал плакать.

Эти кадры растопят сердце. Мальчик позаботился о брате, чтобы его плач не разбудил родителей

Родители, наблюдая за Кайло, почувствовали, как таят их сердца. Чета Гриссом гордо подумала, что с какими бы ситуациями детям ни пришлось столкнуться в будущем, они никогда не будут одиноки. В семье есть ещё двое братьев – 5 и 7 лет. Все ребята отлично ладят.   

Эти кадры растопят сердце. Мальчик позаботился о брате, чтобы его плач не разбудил родителей

Ранее мы рассказывали о ещё одном случае, который способен растопить сердце.  

Мужчина показал снимок совместного сна котёнка и ребёнка – здесь подробнее.  

Люди в материале: Шей-Энн Гриссом, Кристофер Гриссом, Chey-Anne Grissom, Christopher Grissom

 
 
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Мальчик поспешил на помощь младшему брату, когда тот заплакал. Забота ребёнка о брате растопила сердца не только родителей, но и всех, кто узнал об этой истории.  
 
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