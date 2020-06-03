Зеленые конверты второй этап рекламной игры уже стартовал

Источник материала: Myfin

«Зеленые конверты» – рекламная игра для всех, кто уже пользуется мобильным платежным сервисом Оплати™ или только планирует погрузиться в инновационный мир электронных денег. Она стартовала 25 мая и завершится 6 сентября. Игра проходит в 12 этапов. На кону – шанс увеличить остаток ваших электронных денег на кошельке в Оплати™ на сумму от 100 до 600 рублей! Победители получат свой выигрыш в «Зеленом конверте» прямо на электронный кошелек в смартфоне. Сумма выигрыша будет зависеть от того, сколько денежных средств находится на вашем основном и/или дополнительных кошельках.



Что нужно делать?

Чтобы принять участие в игре, нужно совершить несколько простых действий.

1. Установите на свой смартфон мобильный платежный сервис Оплати™. Сделать это можно за считанные минуты, скачав приложение в App Store или Play Market совершенно бесплатно.

2. Рассчитайтесь в одном из дней игрового периода рекламной игры за товары и услуги в любой точке, где принимают оплату по QR-коду, либо произведите платеж через систему ЕРИП в Оплати™.

3. Суммарный остаток вашего основного и/или дополнительных кошельков в приложении должен быть не менее 50 рублей (остатки по групповым кошелькам не учитываются).

Как увеличить размер своего выигрыша до 600 рублей?

Просто храните больше электронных денег на вашем кошельке!

Если сумма остатка от 50 до 100 рублей – вы претендуете на приз 100 рублей.

Если сумма остатка от 100,01 до 200 рублей – вы претендуете на приз 200 рублей.

Если сумма остатка от 200,01 до 400 рублей – вы претендуете на приз 400 рублей.

Если сумма остатка более 400,01 – вы претендуете на приз 600 рублей.

Игра пройдет в 12 этапов, каждый из них продлится ровно неделю (с понедельника по воскресенье). Каждую среду для призов 100 BYN, 200 BYN, 400 BYN и 600 BYN будут определены по 5 победителей.

Таким образом, 20 СЧАСТЛИВЧИКОВ после каждого розыгрыша на протяжении всей рекламной игры будут получать свой выигрышна электронный кошелек в Оплати™. Стать победителем рекламной игры участник может только 1 раз в любом из 12 этапов.

А вот кто станет счастливым обладателем заветных 600 рублей и остальных призов по итогам первого этапа рекламной игры «Зеленые конверты», мы узнаем совсем скоро. Розыгрыш состоится в среду, 3 июня. Следите за новостями, возможно среди первых20 победителей будет и ваше имя!

Лайфхак

Сколько дней суммарный баланс вашего основного и/или дополнительных кошельков будет свыше 50 рублей, во столько раз увеличиваются ваши шансы на победу!

Например, в один из этапов рекламной игры вы хотя бы раз произвели платеж с помощью мобильного приложения Оплати™ – рассчитались за товары и услуги в любой точке, где принимают оплату по QR-коду, приобрели smart-билет в автотранспорте вашего города либо произвели платеж через систему ЕРИП в Оплати™. Кроме того, на вашем кошельке, в том числе и дополнительных, в течение 5 дней суммарно «лежало» более 50 рублей. При таком раскладе ваш шанс выиграть 100 рублей увеличивается в пятикратном размере!

Итак, с 25 мая по 16 августа 2020 года:

совершите в одном из дней игровых периодов 1 платеж в системе Оплати™;

храните на электронном кошельке от 50 BYN;

выиграйте от 100 до 600 BYN!

Как установить на смартфон приложение Оплати™?

1. Скачайте приложение по ссылкам в App Store или Play Market совершенно бесплатно.

2. Наведите камеру смартфона на QR-код и скачайте приложение.

Три способа пополнить кошелек в Оплати™

Переведите средства с карточки любого банка мгновенно и без комиссии.

Пополните кошелек через систему ЕРИП, в кассе любого кредитно-финансового учреждения.

Запросите необходимую сумму у ваших родных или близких из списка контактов.

Подробнее с правилами рекламной игры вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.

Телефон горячей линии рекламной игры: 8 033 33 55 110 с 10.00 до 17.00 (ежедневно).

Мобильный платежный сервис Оплати™ – система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Расчеты происходят с помощью QR-кода. Особенность сервиса – отсутствие привязки к банковской платежной карточке. Оплати™ является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов. Разработчик мобильного платежного сервиса Оплати™ – компания LWO.

ОАО «Белинвестбанк» – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 28-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.

LWO(ООО «Лайт Вел Организейшн») – признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора. Среди проектов компании – цифровые решения для Переписи населения – 2019, автоматизация основных систем ГАИ, мобильные приложения для банков и многое другое, что упрощает жизнь граждан, работу Министерств и ведомств. LWO – резидент ПВТ, член БелТПП. Руководство компании входит в Совет по развитию цифровой экономики.