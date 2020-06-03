Нескольких задержанных после инцидента в Гродно перевели на Володарку. Один из них объявил голодовку

Источник материала: Tut.by

Троих задержанных после инцидента в Гродно на пикете по сбору подписей перевели в СИЗО-1 на улице Володарского. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По информации правозащитников, на Володарке сейчас находятся Евгений Резниченко, Вергилий Ушак и Александр Аранович. Как сообщила «Страна для жизни» в своем Twitter, Вергилий Ушак объявил голодовку.

Виргилий Ушак, это оператор, который снимал Сергея Тихановского в Гродно, был переведен с улицы Окрестина в Валадарку, он объявил голодовку. pic.twitter.com/RssCnddnn8 — Страна для жизни (@strana888) June 2, 2020

Где находится Сергей Тихановский со вчерашнего дня неизвестно .

Правозащитник Валентин Стефанович называет эту ситуацию вопиющей.

— Адвокаты не могут найти своих подзащитных. Это можно расценить, как противодействие оказанию правовой помощи, — говорит Стефанович.

То что задержанных из ЦИП на Окрестина переводят на Володарку, по его мнению, плохой знак: значит, отпускать их не собираются.

Напомним, вечером 8 июня истекает 10-дневный срок, когда задержанным должны предъявить обвинение или освободить.

Всего по уголовному делу о насилии в отношении сотрудников милиции, которое было возбуждено после инцидента на пикете в Гродно, задержано 9 человек. Это Сергей Тихановский, Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Сергей Колмыков, Василий Бобровский и Артем Саков.

Жена Владимира Наумика со ссылкой на адвоката сообщила «Весне», что ее мужу в пятницу, 5 июня, должны предъявить обвинение.

Девушку еще одного задержанного — Сергея Колмыкова — вызвали на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля.