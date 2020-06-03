|
Нескольких задержанных после инцидента в Гродно перевели на Володарку. Один из них объявил голодовку
Источник материала: Tut.by
Троих задержанных после инцидента в Гродно на пикете по сбору подписей перевели в СИЗО-1 на улице Володарского. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».
По информации правозащитников, на Володарке сейчас находятся Евгений Резниченко, Вергилий Ушак и Александр Аранович. Как сообщила «Страна для жизни» в своем Twitter, Вергилий Ушак объявил голодовку.
Где находится Сергей Тихановский со вчерашнего дня
Правозащитник Валентин Стефанович называет эту ситуацию вопиющей.
— Адвокаты не могут найти своих подзащитных. Это можно расценить, как противодействие оказанию правовой помощи, — говорит Стефанович.
То что задержанных из ЦИП на Окрестина переводят на Володарку, по его мнению, плохой знак: значит, отпускать их не собираются.
Напомним, вечером 8 июня истекает 10-дневный срок, когда задержанным должны предъявить обвинение или освободить.
Всего по уголовному делу о насилии в отношении сотрудников милиции, которое было возбуждено после инцидента на пикете в Гродно, задержано 9 человек. Это Сергей Тихановский, Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Сергей Колмыков, Василий Бобровский и Артем Саков.
Жена Владимира Наумика со ссылкой на адвоката сообщила «Весне», что ее мужу в пятницу, 5 июня, должны предъявить обвинение.
Девушку еще одного задержанного —
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нескольких задержанных после инцидента в Гродно перевели на Володарку. Один из них объявил голодовку
Жена Владимира Наумика со ссылкой на адвоката сообщила «Весне», что ее мужу в пятницу, 5 июня, должны предъявить обвинение.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)