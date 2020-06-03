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МТС сделал подборку топовых предложений интернет-магазина

03.06.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МТС сделал подборку топовых предложений интернет-магазина

Все больше покупок абоненты предпочитают делать онлайн. Мы собрали для вас топовые предложения в интернет-магазине МТС.

Наиболее актуальные и выгодные предложения по мобильным телефонам и планшетам собраны в акции «Гаджеты 2020» — их можно купить в рассрочку от 12 до 24 месяцев без первого платежа. Один из дополнительных бонусов — до 3-х месяцев безлимитного по объему интернета.

В рамках акции «Все и сразу!» можно приобрести смартфон Xiaomi Redmi Note 8 4/64 ГБ за 299 рублей, а новые абоненты при подключении на тарифный план «Безлимитище+» получат скидку на абонплату.

Поклонникам iPhone адресована акция «Вам бонус!», которая предоставляет скидку 20% на модельный ряд этих смартфонов как при покупке за полную стоимость, так и в рассрочку. Размер скидки на «яблоко» может достигать 900 рублей.

Скидку на гаджеты также обеспечит участие в акции «Промокод 2020» — достаточно сообщить консультанту интернет-магазина специальное кодовое слово. О доступных же бонусах для тех, кто приобретает смартфоны или планшеты, можно узнать из предложения МТС «Бонусы 2020».

В рамках акции «Носимые устройства 2020» можно оформлять в отдельную рассрочку смарт-часы, фитнес-браслеты, беспроводные наушники и колонки.

Предложение «Скидки на аксессуары» позволяет включать дополнительные девайсы в стоимость рассрочки на телефон, планшет или носимое устройство, а также получать скидку до 99% при оформлении 3-х и более различных аксессуаров.

В ассортименте интернет-магазина МТС представлены только сертифицированные товары от ведущих брендов с гарантией.

Узнать подробную информацию об этих и других акциях интернет-магазина и оформить покупку можно круглосуточно на shop.mts.by, по телефону +375 (29) 545-00-00 или по короткому номеру 210. Товар курьер доставит в удобное время в любую точку страны в течение 2-х дней.

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»

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Все больше покупок абоненты предпочитают делать онлайн. Мы собрали для вас топовые предложения в интернет-магазине МТС. Наиболее актуальные и выгодные...
 
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