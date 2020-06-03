В БГУ стартовал онлайн-марафон «МОЕ предпоЧТЕНИЕ: 5 книг для летнего чтения». Направлена акция на популяризацию чтения, а также классической и современной литературы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

«Развернется флешмоб на площадке социальной сети «ВКонтакте». Участником может стать любой желающий студент и сотрудник БГУ. Для этого необходимо определить пять своих любимых книг, кратко рассказать об их содержании, впечатлениях и назвать причины, почему стоит данные произведения прочесть. Описание можно дополнить иллюстрациями обложек выбранных изданий или фото с любимыми книгами, — рассказали в пресс-службе. — Информация высылается на адрес электронной почты: rovdo@bsu.by либо сообщением в группу в «ВКонтакте».

Акция продлится до конца лета. Организатором выступает Фундаментальная библиотека БГУ.