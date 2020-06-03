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Что происходит с организмом, когда вы едите черешню?

03.06.2020 16:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что происходит с организмом, когда вы едите черешню?

Черешня – одна из любимых ягод детей и взрослых, а еще это очень вкусная и полезная еда. Лето – традиционный сезон черешни, хотя если ее заморозить, то можно баловать себя этим лакомством круглый год.

Что происходит с организмом, когда вы едите черешню, в чем польза и вред этих ягод – читайте в справке ОНТ.

Одна чашка черешни содержит 90 калорий, три грамма клетчатки, 260 мг калия, 18% от суточной нормы витамина С, а также множество антиоксидантов. Черешня может придать вам энергии, помочь пищеварению, облегчить боль и улучшить сон. 

Черешня – здоровая и полезная еда для сладкоежек

Сочная, насыщенного красного (иногда желтого) цвета ягода – хороший вариант для любителей сладостей. Польза черешни в том, что она не содержит сахара, в отличие от печенья или конфет. Так что эта ягода – отличная замена сладостям без вреда для здоровья.

Черешня может похвастаться низким гликемическим индексом (даже по сравнению с другими фруктами и ягодами), и это означает, что ее природные сахара медленно попадают в кровь.

Еда с низким гликемическим индексом не повышают уровень сахара в крови, поэтому помогает быстрее насытиться и дольше оставаться в таком состоянии.

Употребление слишком большого количества этой ягоды, скорее всего, не приведет к увеличению веса. Она почти не содержит жиров или холестерина, а средняя порция (140 г или около 17 черешен) даст всего 88 калорий. Здоровая диета – от 1600 до 2400 калорий в день для взрослых женщин и от 2000 до 3000 калорий в день для мужчин.

Это вкусный способ получить больше полезной клетчатки

Не всегда легко получить рекомендуемые 25-30 граммов клетчатки в день. Продукты, которые ее содержат, не всем по вкусу. Однако чашка черешня вкусная ягода, к тому же чашка черешни – это три грамма клетчатки, так что при помощи этого продукта можно получить пользу для здоровья и при этом наслаждаться.

Хорошее противовоспалительное средство

Если у вас болят мышцы или суставы, то черешня поможет облегчить боль. Исследователи выяснили, что ягоды черешни богаты антоцианинами, которые борются с воспалением тканей так же, как лекарства (например, ибупрофен и напроксен). Упоребление черешни каждый день снизит потребность в противовоспалительных средствах.

Помогает бороться с раком

Стресс и воспаление могут повысить риск таких заболеваний, как рак. Черешня богата антиоксидантами, такими как эллаговая кислота, антоцианы и витамин С, которые, обеспечивают некоторую защиту от таких заболеваний. Согласно одному из исследований на эту тему, потребление 45 черешен в день в течение 28 дней приводило к снижению уровня сразу нескольких вредных маркеров воспаления. 

Снижает вероятность приступов подагры

Если вы страдаете от подагры, то можно попробовать облегчить приступ при помощи черешни. Заболевание связано с повышенным уровнем мочевой кислоты в крови, употребление черешни помогает снизить этот уровень. Так, согласно одному из исследований специалистов Бостонского университета, у пациентов, страдающих подагрой, которые съедали три порции вишни в течение двух дней (в сочетании с обычными лекарствами), вероятность возникновения приступа подагры была на 75% ниже, чем у тех, кто не ел ягоды.


Черешня снижает риск сердечных заболеваний

Антоцианы, которые содержатся в черешне, могут быть полезны для вашего сердца. Исследования показывают, что эти мощные полифенолы могут играть важную роль в профилактике сердечных заболеваний, уменьшая воспаление и улучшая функцию здоровых артерий. 

Эксперты из Американской кардиологической ассоциации в ходе одного из своих исследований даже связали повышенное потребление антоцианов с более низким риском сердечных приступов у молодых женщин и у людей среднего возраста.  

Улучшает сон и память

Существует ли здоровый перекус с пользой перед сном? Да, если это черешня. Польза ягоды в том, что она естественный источник гормона мелатонина, который помогает контролировать циркадные ритмы вашего организма и способствует здоровому сну, согласно данным Национального фонда сна . Фактически, недавний обзор предполагает, что употребление в пищу 25 черешен в день может помочь вам уснуть - и дольше - всего за три дня. Для большей пользы, попробуйте есть черешню незадолго до ночного сна, рекомендует Национальный фонд сна США.

Кроме того, антоциан усиливает память, так что увеличение его количества в рационе поможет улучшить эту функцию организма.

Побочные эффекты черешни

Черешня, как правило, безопасна для большинства взрослых, если ягоду употреблять в небольших количествах, а также при кратковременном использовании в качестве лекарственного средства.

Если у вас нет аллергии или повышенной чувствительности желудка, маловероятно, что употребление черешни в большом количестве вызовет серьезные проблемы со здоровьем. Однако злоупотреблять не стоит. Так, черешня в чрезмерном количестве может вызвать диарею и привести к легким спазмам желудка.

Аллергия – это один из негативных эффектов черешни. Если после употребления ягоды у вас появляются такие симптомы, как тошнота, рвота, судороги или диареи, то может возникнуть непереносимость или даже пищевая аллергия. В таком случае есть черешню нельзя.

Симптомы, как правило, развиваются быстро: от нескольких минут до двух часов после употребления.

Вред черешни может появиться, если она выращена ненадлежащим способом и, кроме пользы, вы получите еще токсины и пестициды. Следует обращать внимание на то, где выращивалась черешня.

Фото: pexels

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Черешня – одна из любимых ягод детей и взрослых, а еще это очень вкусная и полезная еда. Лето – традиционный сезон черешни, хотя если ее заморозить, то можно...
 
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