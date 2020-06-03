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Что происходит с организмом, когда вы едите черешню?
Источник материала: ОНТ
Черешня – одна из любимых ягод детей и взрослых, а еще это очень вкусная и полезная еда. Лето – традиционный сезон черешни, хотя если ее заморозить, то можно баловать себя этим лакомством круглый год.
Что происходит с организмом, когда вы едите черешню, в чем польза и вред этих ягод – читайте в справке ОНТ.
Одна чашка черешни содержит 90 калорий, три грамма клетчатки, 260 мг калия, 18% от суточной нормы витамина С, а также множество антиоксидантов. Черешня может придать вам энергии, помочь пищеварению, облегчить боль и улучшить сон.
Черешня – здоровая и полезная еда для сладкоежек
Сочная, насыщенного красного (иногда желтого) цвета ягода – хороший вариант для любителей сладостей. Польза черешни в том, что она не содержит сахара, в отличие от печенья или конфет. Так что эта ягода – отличная замена сладостям без вреда для здоровья.
Черешня может похвастаться низким гликемическим индексом (даже по сравнению с другими фруктами и ягодами), и это означает, что ее природные сахара медленно попадают в кровь.
Еда с низким гликемическим индексом не повышают уровень сахара в крови, поэтому помогает быстрее насытиться и дольше оставаться в таком состоянии.
Употребление слишком большого количества этой ягоды, скорее всего, не приведет к увеличению веса. Она почти не содержит жиров или холестерина, а средняя порция (140 г или около 17 черешен) даст всего 88 калорий. Здоровая диета – от 1600 до 2400 калорий в день для взрослых женщин и от 2000 до 3000 калорий в день для мужчин.
Это вкусный способ получить больше полезной клетчатки
Не всегда легко получить рекомендуемые 25-30 граммов клетчатки в день. Продукты, которые ее содержат, не всем по вкусу. Однако чашка черешня вкусная ягода, к тому же чашка черешни – это три грамма клетчатки, так что при помощи этого продукта можно получить пользу для здоровья и при этом наслаждаться.
Хорошее противовоспалительное средство
Если у вас болят мышцы или суставы, то черешня
Помогает бороться с раком
Стресс и воспаление могут повысить риск таких заболеваний, как рак. Черешня богата антиоксидантами, такими как эллаговая кислота, антоцианы и витамин С, которые, обеспечивают некоторую защиту от таких заболеваний. Согласно одному из
Снижает вероятность приступов подагры
Если вы страдаете от подагры, то можно попробовать облегчить приступ при помощи черешни. Заболевание связано с повышенным уровнем мочевой кислоты в крови, употребление черешни помогает снизить этот уровень. Так, согласно одному из
Черешня снижает риск сердечных заболеваний
Антоцианы, которые содержатся в черешне, могут быть полезны для вашего сердца.
Эксперты из Американской кардиологической ассоциации в ходе одного из своих
Улучшает сон и память
Существует ли здоровый перекус с пользой перед сном? Да, если это черешня. Польза ягоды в том, что она естественный источник гормона мелатонина, который помогает контролировать циркадные ритмы вашего организма и способствует здоровому сну, согласно
Кроме того, антоциан усиливает память, так что увеличение его количества в рационе поможет улучшить эту функцию организма.
Побочные эффекты черешни
Черешня, как правило, безопасна для большинства взрослых, если ягоду употреблять в небольших количествах, а также при кратковременном использовании в качестве лекарственного средства.
Если у вас нет аллергии или повышенной чувствительности желудка, маловероятно, что употребление черешни в большом количестве вызовет серьезные проблемы со здоровьем. Однако злоупотреблять не стоит. Так, черешня в чрезмерном количестве может вызвать диарею и привести к легким спазмам желудка.
Аллергия – это один из негативных эффектов черешни. Если после употребления ягоды у вас появляются такие симптомы, как тошнота, рвота, судороги или диареи, то может возникнуть непереносимость или даже пищевая аллергия. В таком случае есть черешню нельзя.
Симптомы, как правило, развиваются быстро: от нескольких минут до двух часов после употребления.
Вред черешни может появиться, если она выращена ненадлежащим способом и, кроме пользы, вы получите еще токсины и пестициды. Следует обращать внимание на то, где выращивалась черешня.
Фото: pexels
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Черешня – одна из любимых ягод детей и взрослых, а еще это очень вкусная и полезная еда. Лето – традиционный сезон черешни, хотя если ее заморозить, то можно...
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