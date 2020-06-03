ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко: формировать состав будущего правительства мы начали давно. Наверное, полгода тому назад

03.06.2020 16:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предложения по формированию нового состава правительства обсудили 3 июня во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: формировать состав будущего правительства мы начали давно. Наверное, полгода тому назад

По словам Александра Лукашенко, над формированием стали работать еще полгода назад. Уже тогда в правительство пришли новые министры. Кадровые решения принимались по ряду причин: собственное желание, по состоянию здоровья. В редких случаях когда человек недостаточно хорошо справлялся с обязанностями.

Александр Лукашенко: «Ожидать, что тут революция произойдёт в смене правительства, не следует»

Александр Лукашенко выслушал точки зрения и предложения участников совещания как в целом по работе правительства, так и по отдельным кандидатурам.

Александр Лукашенко: формировать состав будущего правительства мы начали давно. Наверное, полгода тому назад

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я знаю, что вы провели ряд консультаций, и мне внесли вчера предложения по этому вопросу. Тем не менее, с вами – людьми, которые так или иначе имеют отношение к формированию нового правительства и вносят Президенту предложения, я хотел бы, прежде чем принимать решение, посоветоваться еще раз. Короче, речь идет о составе нового правительства.

При этом хочу, чтобы не было кривотолков, напомнить, что формировать состав будущего правительства, как тогда думалось и мыслилось, мы начали давно. Наверное, где-то полгода тому назад, когда в правительство пришли новые министры, а прежних мы заменили или по их собственному желанию, переведя на новую работу, редко было, что мы освобождали членов правительства от их обязанностей как необеспечивших участок работы.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Наталья Кочанова, Андрей Равков, Игорь Сергеенко, Владимир Андрейченко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Предложения по формированию нового состава правительства обсудили 3 июня во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Игорь Марзалюк: «Пад выглядам пікетаў правадзілася забароненая мітынговая агітацыя. Прымітыўны папулізм ніжэй плінтуса»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика