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Александр Лукашенко: формировать состав будущего правительства мы начали давно. Наверное, полгода тому назад
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Предложения по формированию нового состава правительства обсудили 3 июня во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам Александра Лукашенко, над формированием стали работать еще полгода назад. Уже тогда в правительство пришли новые министры. Кадровые решения принимались по ряду причин: собственное желание, по состоянию здоровья. В редких случаях – когда человек недостаточно хорошо справлялся с обязанностями.
Александр Лукашенко выслушал точки зрения и предложения участников совещания как в целом по работе правительства, так и по отдельным кандидатурам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
При этом хочу, чтобы не было кривотолков, напомнить, что формировать состав будущего правительства, как тогда думалось и мыслилось, мы начали давно. Наверное, где-то полгода тому назад, когда в правительство пришли новые министры, а прежних мы заменили или по их собственному желанию, переведя на новую работу, редко было, что мы освобождали членов правительства от их обязанностей как необеспечивших участок работы.
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Александр Лукашенко: формировать состав будущего правительства мы начали давно. Наверное, полгода тому назад
Новости Беларуси. Предложения по формированию нового состава правительства обсудили 3 июня во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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