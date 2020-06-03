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Во время беспорядков в штате Миссури убили главу полиции города

03.06.2020 16:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во время беспорядков в штате Миссури убили главу полиции города

В США в штате Миссури во время беспорядков застрелили 77-летнего начальника полиции города Молин-Эйкерс и отставного капитана полиции Сент-Луиса Дэвида Дорна, передает телеканал ABC.

Комиссар местной полиции Джон Хейден сообщил, что Дорна убили во вторник в Сент-Луисе. Предполагается, что начальник  полиции был застрелен при попытке остановить ограбление ломбарда. 

Протесты начались в США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В сети опубликована запись, на которой видно, как полицейские надели на Флойда наручники, затем повалили его на землю и навалились на него втроем. Один из сотрудников полиции наступил мужчине коленом на шею. Несколько раз на видео Флойд говорит, что не может дышать, после чего затихает. Он скончался в реанимации. 

Четырех полицейских уволили после начала беспорядков (одного обвинили в убийстве по неосторожности). 

ФОТО: pixabay.com

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В США в штате Миссури во время беспорядков застрелили 77-летнего начальника полиции города Молин-Эйкерс и отставного капитана полиции Сент-Луиса Дэвида...
 
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