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Во время беспорядков в штате Миссури убили главу полиции города
Источник материала: ОНТ
В США в штате Миссури во время беспорядков застрелили 77-летнего начальника полиции города Молин-Эйкерс и отставного капитана полиции Сент-Луиса Дэвида Дорна,
Комиссар местной полиции Джон Хейден сообщил, что Дорна убили во вторник в Сент-Луисе. Предполагается, что начальник полиции был застрелен при попытке остановить ограбление ломбарда.
Протесты начались в США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В сети опубликована запись, на которой видно, как полицейские надели на Флойда наручники, затем повалили его на землю и навалились на него втроем. Один из сотрудников полиции наступил мужчине коленом на шею. Несколько раз на видео Флойд говорит, что не может дышать, после чего затихает. Он скончался в реанимации.
Четырех полицейских уволили после начала беспорядков (одного обвинили в убийстве по неосторожности).
ФОТО: pixabay.com
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В США в штате Миссури во время беспорядков застрелили 77-летнего начальника полиции города Молин-Эйкерс и отставного капитана полиции Сент-Луиса Дэвида...
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