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Какие законодательные акты были наиболее значимыми за 5 лет? «Самое важное – это декрет о развитии цифровой экономики. Он был прорывным»
Источник материала: СТВ
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Следующий блок законодательства, который претерпел достаточно прогрессивные изменения, я бы связала с кодификацией. Ведь это новый Налоговый кодекс был принят. Достаточно значительные изменения были внесены в процессуальное законодательство в связи с таким важным событием – это объединение судебной системы. Выделение службы принудительного исполнения в отдельную сферу. Поэтому вопросы, связанные также с уголовным законодательством, с Кодексом об административных правонарушениях, который корректировался. И вот сейчас – его завершающий этап. Декриминализация опредлённых составов – и уголовных преступлений, и административных правонарушений. Они, как раз-таки, получили своё развитие в течение этих лет. Третий блок я бы связала с законодательством в социальной сфере. Это известные законопроекты, которые касались и сферы регулирования жилищно-коммунальных услуг, котоыре вызывают очень много вопросов. То, что касается определения помощи семьям, воспитывающим детей – о пособиях. Что касается здравоохранения, что касается пенсионного обеспечения. То есть очень разный, такой многокомплексный пласт законопроектов, и они на сегодняшний день показывают, что это законодательство динамично почему? Потому что жизнь такова, и мы должны реагировать даже где-то на упреждение в этом развитии.
Также эксперты обсудили:
– чем и как живёт село и почему молодые семьи не торопятся в большие города?
– благодаря чему голос Беларуси всё громче звучит на международной арене?
– как справляться с потоками фейков и недостоверной информации?
Смотрите 3 июня в 20.30 на СТВ.
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Какие законодательные акты были наиболее значимыми за 5 лет? «Самое важное – это декрет о развитии цифровой экономики. Он был прорывным»
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
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