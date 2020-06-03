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Какие законодательные акты были наиболее значимыми за 5 лет? «Самое важное – это декрет о развитии цифровой экономики. Он был прорывным»

03.06.2020 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Законодательство. Какие три важнейших, знаковых за пять лет событий в этой сфере, законодательные акты наиболее важные вы хотели бы отметить?

Какие законодательные акты были наиболее значимыми за 5 лет? «Самое важное – это декрет о развитии цифровой экономики. Он был прорывным»

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Если оглянуться на несколько лет назад, то я бы отметила три блока законодательства, которое достаточно динамично развивалось и показало свою востребованность. Первое – это правоотношения, которые были связаны с развитием экономики на уровне указов, декретов Президента. Первое, что приходит на ум, самое важное – это декрет о развитии цифровой экономики.

Известный декрет №8, который фактически общепризнанно и сегодня, поскольку он востребован и требует дальнейшего развития в законодательстве, он был прорывным. Поскольку эта сфера, как показывает жизнь, на сегодняшний день она определяющая и достаточно важная для нашего государства. Поэтому этот декрет – одна из таких очень важных страниц в развитии законодательства. И я думаю, что она получит своё дальнейшее максимальное развитие.

Следующий блок законодательства, который претерпел достаточно прогрессивные изменения, я бы связала с кодификацией. Ведь это новый Налоговый кодекс был принят. Достаточно значительные изменения были внесены в процессуальное законодательство в связи с таким важным событием – это объединение судебной системы. Выделение службы принудительного исполнения в отдельную сферу. Поэтому вопросы, связанные также с уголовным законодательством, с Кодексом об административных правонарушениях, который корректировался. И вот сейчас – его завершающий этап. Декриминализация опредлённых составов – и уголовных преступлений, и административных правонарушений. Они, как раз-таки, получили своё развитие в течение этих лет. Третий блок я бы связала с законодательством в социальной сфере. Это известные законопроекты, которые касались и сферы регулирования жилищно-коммунальных услуг, котоыре вызывают очень много вопросов. То, что касается определения помощи семьям, воспитывающим детей – о пособиях. Что касается здравоохранения, что касается пенсионного обеспечения. То есть очень разный, такой многокомплексный пласт законопроектов, и они на сегодняшний день показывают, что это законодательство динамично почему? Потому что жизнь такова, и мы должны реагировать даже где-то на упреждение в этом развитии.

Также эксперты обсудили: 

– чем и как живёт село и почему молодые семьи не торопятся в большие города?

– благодаря чему голос Беларуси всё громче звучит на международной арене?

– как справляться с потоками фейков и недостоверной информации? 

Смотрите 3 июня в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Светлана Любецкая

 
 
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Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
 
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