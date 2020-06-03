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У жителя Березовского района обнаружено более 240 патронов

03.06.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудниками правоохранительных органов по месту жительства 63-летнего жителя Березовского района обнаружено и изъято 242 патрона. Для определения их пригодности для стрельбы была назначена баллистическая экспертиза.

У жителя Березовского района обнаружено более 240 патронов

Согласно заключению эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз 242 спортивно-охотничьих патрона изготовлены заводским способом и относятся к боеприпасам. Патроны используются для стрельбы из 5,6-мм винтовок и карабинов, и пригодны для стрельбы.

У жителя Березовского района обнаружено более 240 патронов

Как пояснил мужчина, боеприпасы он приобрел в начале 2000-х годов во время командировок в страны СНГ и Европы, где именно – не помнит.

У жителя Березовского района обнаружено более 240 патронов

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 УК Республики Беларусь.

Татьяна Коток, управление Государственного
комитета судебных экспертиз по Брестской области

У жителя Березовского района обнаружено более 240 патронов

У жителя Березовского района обнаружено более 240 патронов

У жителя Березовского района обнаружено более 240 патронов У жителя Березовского района обнаружено более 240 патронов У жителя Березовского района обнаружено более 240 патронов У жителя Березовского района обнаружено более 240 патронов У жителя Березовского района обнаружено более 240 патронов
У жителя Березовского района обнаружено более 240 патронов У жителя Березовского района обнаружено более 240 патронов У жителя Березовского района обнаружено более 240 патронов У жителя Березовского района обнаружено более 240 патронов

У жителя Березовского района обнаружено более 240 патронов

 
 
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  Сотрудниками правоохранительных органов по месту жительства 63-летнего жителя Березовского района обнаружено и изъято 242 патрона. Для определения их...
 
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