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Появится ли снова на карте Беларуси Давид-Городокский район?

03.06.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Коллективное письмо с предложением возродить Давид-Городокский район направлено в администрацию президента.

Появится ли снова на карте Беларуси Давид-Городокский район?

Жители городов Давид-Городок в Столинском и Микашевичи в Лунинецком районах направили коллективное обращение в администрацию президента с предложением возродить Давид-Городокский район (был упразднён в январе 1961 года) и связать его с Лунинецким мостом через реку Припять. Письмо подписали 105 человек.

По мнению подписавшихся, Давид-Городок заслуживает того, чтобы снова стать районным центром. Город имеет богатую историю и уникальные традиции. В его окрестностях находятся одни из самых плодородных земель в Беларуси. Население окрестных сёл занимается выращиванием овощей, основной объём которых отправляется на экспорт.

Строительство моста позволило бы заметно сократить расстояние между Давид-Городком и Минском, который является самым крупным потребителем здешней овощной продукции, и поспособствовало бы заметному экономическому и социальному развитию этого густонаселённого уголка Белорусского Полесья.

 
 
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  Коллективное письмо с предложением возродить Давид-Городокский район направлено в администрацию президента. Жители городов Давид-Городок в Столинском и...
 
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