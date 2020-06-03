ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Готовим без масла: секреты создания полезных и вкусных блюд

03.06.2020 15:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Готовим без масла: секреты создания полезных и вкусных блюд

Можно ли приготовить вкусное блюдо без подсолнечного или сливочного масла? Да! Такая пища будет менее жирной и калорийной и более полезной. Существует несколько секретов создания кулинарный шедевр без масла. 

Готовьте в качественной посуде

Антипригарная сковорода позволит приготовить массу блюд без использования масла. Можно также взять сотейник с толстым дном или керамические горшочки (при запекании пищи в духовке). В такой посуде еда не подгорит и не прилипнет ко дну. 

Запекайте в духовке

Приготовленная в духовке пища гораздо полезнее жареной и при этом не уступает ей во вкусовых качествах. К тому же запеченные блюда помогут не набрать лишние килограммы. Для приготовления пищи в духовке купите специальные силиконовые коврики либо пергамент для выпечки.

Используйте мультиварку

Этот способ подходит для тех, у кого нет времени долго стоять у плиты. Для готовки также можно взять пароварку. Однако стоит учитывать, что вкус блюд, приготовленных на пару, будет отличаться от жареных, тушеных, или запеченных. 

Вместо масла – йогурт

Масло в салатах можно заменить на более полезную альтернативу – натуральный йогурт либо бальзамический уксус. Чтобы вкус заправки получился пикантным, добавьте в нее специи или травы. 

ФОТО: 1000.menu

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Можно ли приготовить вкусное блюдо без подсолнечного или сливочного масла? Да! Такая пища будет менее жирной и калорийной и более полезной. Существует несколько...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названо самое чистое место на Земле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика