Готовим без масла: секреты создания полезных и вкусных блюд

Источник материала: ОНТ

Можно ли приготовить вкусное блюдо без подсолнечного или сливочного масла? Да! Такая пища будет менее жирной и калорийной и более полезной. Существует несколько секретов создания кулинарный шедевр без масла.

Готовьте в качественной посуде

Антипригарная сковорода позволит приготовить массу блюд без использования масла. Можно также взять сотейник с толстым дном или керамические горшочки (при запекании пищи в духовке). В такой посуде еда не подгорит и не прилипнет ко дну.

Запекайте в духовке

Приготовленная в духовке пища гораздо полезнее жареной и при этом не уступает ей во вкусовых качествах. К тому же запеченные блюда помогут не набрать лишние килограммы. Для приготовления пищи в духовке купите специальные силиконовые коврики либо пергамент для выпечки.

Используйте мультиварку

Этот способ подходит для тех, у кого нет времени долго стоять у плиты. Для готовки также можно взять пароварку. Однако стоит учитывать, что вкус блюд, приготовленных на пару, будет отличаться от жареных, тушеных, или запеченных.

Вместо масла – йогурт

Масло в салатах можно заменить на более полезную альтернативу – натуральный йогурт либо бальзамический уксус. Чтобы вкус заправки получился пикантным, добавьте в нее специи или травы.

ФОТО: 1000.menu

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