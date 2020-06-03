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Готовим без масла: секреты создания полезных и вкусных блюд
Источник материала: ОНТ
Можно ли приготовить вкусное блюдо без подсолнечного или сливочного масла? Да! Такая пища будет менее жирной и калорийной и более полезной. Существует несколько секретов создания кулинарный шедевр без масла.
Готовьте в качественной посуде
Антипригарная сковорода позволит приготовить массу блюд без использования масла. Можно также взять сотейник с толстым дном или керамические горшочки (при запекании пищи в духовке). В такой посуде еда не подгорит и не прилипнет ко дну.
Запекайте в духовке
Приготовленная в духовке пища гораздо полезнее жареной и при этом не уступает ей во вкусовых качествах. К тому же запеченные блюда помогут не набрать лишние килограммы. Для приготовления пищи в духовке купите специальные силиконовые коврики либо пергамент для выпечки.
Используйте мультиварку
Этот способ подходит для тех, у кого нет времени долго стоять у плиты. Для готовки также можно взять пароварку. Однако стоит учитывать, что вкус блюд, приготовленных на пару, будет отличаться от жареных, тушеных, или запеченных.
Вместо масла – йогурт
Масло в салатах можно заменить на более полезную альтернативу – натуральный йогурт либо бальзамический уксус. Чтобы вкус заправки получился пикантным, добавьте в нее специи или травы.
ФОТО: 1000.menu
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Можно ли приготовить вкусное блюдо без подсолнечного или сливочного масла? Да! Такая пища будет менее жирной и калорийной и более полезной. Существует несколько...
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