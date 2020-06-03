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Названы лучшие хоккейные клубы Европы по итогам завершившегося сезона
Источник материала: ОНТ
Определены лучшие хоккейные клубы Европы по итогам завершившегося сезона. Лидером рейтинга стал московский ЦСКА, опередивший шведский «Лулео».
Замкнул тройку казанский «Ак Барс». Минское «Динамо» занимает в списке 94 место. По сравнению с предыдущим сезоном белорусский клуб потерял девять позиций. Минская «Юность» - 107-я, гродненский «Неман» располагается на 118 месте.
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Определены лучшие хоккейные клубы Европы по итогам завершившегося сезона. Лидером рейтинга стал московский ЦСКА, опередивший шведский «Лулео». Замкнул тройку...
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