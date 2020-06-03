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Названы лучшие хоккейные клубы Европы по итогам завершившегося сезона

03.06.2020 16:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы лучшие хоккейные клубы Европы по итогам завершившегося сезона

Определены лучшие хоккейные клубы Европы по итогам завершившегося сезона. Лидером рейтинга стал московский ЦСКА, опередивший шведский «Лулео».

Замкнул тройку казанский «Ак Барс». Минское «Динамо» занимает в списке 94 место. По сравнению с предыдущим сезоном белорусский клуб потерял девять позиций. Минская «Юность» - 107-я, гродненский «Неман» располагается на 118 месте.

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Определены лучшие хоккейные клубы Европы по итогам завершившегося сезона. Лидером рейтинга стал московский ЦСКА, опередивший шведский «Лулео». Замкнул тройку...
 
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