Названы лучшие хоккейные клубы Европы по итогам завершившегося сезона

Источник материала: ОНТ

Определены лучшие хоккейные клубы Европы по итогам завершившегося сезона. Лидером рейтинга стал московский ЦСКА, опередивший шведский «Лулео».

Замкнул тройку казанский «Ак Барс». Минское «Динамо» занимает в списке 94 место. По сравнению с предыдущим сезоном белорусский клуб потерял девять позиций. Минская «Юность» - 107-я, гродненский «Неман» располагается на 118 месте.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram