Первая в СНГ 5G-сеть заработала в тестовом режиме в Минске

Источник материала: ОНТ

Сверхбыстрая пятерка. Беларусь выходит на космическую интернет-скорость. В столице все готово для запуска стандарта мобильной связи 5G. И тогда будущее, показанное в знаменитых голливудских фантасмагориях, станет нашим настоящим.

5G – это тот самый пятый элемент, который способен спасти мир от плохого интернета. 20 базовых станций уже стоят по всему Минску. Абсолютно новое поколение передатчиков связи – в будущем они дадут абонентам безграничные возможности. Например, говорить с голограммой собеседника.

Сеть 5G запущена в тестовом режиме и впервые на просторах СНГ. Пилотная зона развернута в диапазонах 3500 МГц и 2600 МГц. Представители компании «Облачные технологии» протестировали полученные частоты. Во время испытаний установлена рекордная для Беларуси скорость – 1,9 Гбит/с.

Но и это не предел. Как только в стране заработают частоты для связи пятого поколения, для потребителей начнется настоящая революция. Скачать фильм или любое другое неограниченное количество данных можно будет по щелчку пальцев. 4G уже не успевает за ростом трафика. Когда гигабайты никто не считает, а интернетом пользуются 83% населения страны, сотовой связью пользуется практический каждый белорус, а большие экраны смартфонов требуют больше видео высокой четкости, подготовка к новым форматам – не фантазия, а необходимость.

Олег Седельников, генеральный директор компании «Белорусские облачные технологии»: «Сеть пятого поколения в диапазоне 2,6 позволит быстро накрыть Минск и областные центры связью, позволит нести малые затраты и сделать связь доступной. Ведь коммуникации являются важным вопросом. Кроме того, связь пятого поколения необходима в медицине, промышленности, сельском хозяйстве».

С развитием 5G каждому жителю Беларуси может стать доступна медицинская помощь от лучших врачей страны. Нужна лишь качественная мобильная связь. И любой высококвалифицированный специалист, например, из Минска в один миг может оказаться в Мозыре или Полоцке и оказать помощь тысячам человек, даже не выходя из кабинета, в режиме телеконференции. Со связью четвертого поколения у врачей нет такой возможности. 5G-интернет доберется до поездов и самолетов. Будущее белорусского автомобилестроения уже презентовали в Жлобине. Там прошли тестовые поездки беспилотного БелАЗа. Работает на электричестве, маршрут прокладывает самостоятельно с помощью сетей 5G, видит и объезжает все препятствия.

Цифровая экономика – основной вызов для страны. И у Беларуси есть для этого все. По развитию информационно-коммуникационных технологий наша страна уже опережает всех своих соседей. Персональным компьютером пользуются 76% белорусов. Мы в топе стран с очень высоким индексом развития электронного правительства. Лидеры по цифровизации бесспорно азиаты. Например, в Китае уже полным ходом работают над сетью шестого поколения. Их специалисты консультируют нас.

Чжан Юньганг, заместитель директора компании в сфере телекоммуникаций (Китай): «Надеемся, что каждый в Беларуси сможет насладиться счастьем, которое приносит научно-технический прогресс. Сейчас тест проходит с использованием первой в мире партии смартфонов 5G с поддержкой более 70 диапазонов сетей от 2G до 5G».

И это повод уже сейчас задуматься о модели смартфона – функция поддержки 5G есть далеко не у всех. От тестов и лабораторных испытаний операторы связи готовы перейти к эксплуатации технологии на коммерческой сети. Осталось решение регулятора. В планах же на ближайшее время – создание тестовой зоны 5G в Гомеле.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram