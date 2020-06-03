Будет дождливо, но потеплеет: прогноз погоды на 4 июня

Источник материала: ОНТ

Июнь пока не радует теплом – среднесуточная температура до 7 градусов ниже климатической нормы. Однако уже в выходные всё изменится. Мы наконец дождемся лета.

4 июня на погоду будет влиять прохладная воздушная масса с северо-востока Европы. Пройдут дожди, местами с грозами. Но при этом такого холода, как в первые дни недели, не будет.

В четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Влажность до 80%. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать.

К 8 утра температура воздуха составит от +10°C по западу до +13°C по востоку. С учетом влажности и порывистого ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня воздух немного прогреется – от +15°C по юго-западу до +17°C в восточных районах. К вечеру температура существенно не изменится: от 12°C в центральных районах до +16°C в западных.

В пятницу днем придет тепло с Балканского полуострова. Облачно с прояснениями, временами кратковременные дожди. Днем прогремят грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +5…+11°C, в разгар дня +18…+23°C.

В первые летние выходные, предварительно, будет комфортная погода. В субботу ночью +11…+16°C, днем до +25°C. В воскресенье будет еще на пару градусов теплее. Но сохранится влияние влажных атмосферных фронтов. Повсеместно пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram