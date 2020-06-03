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Тела двух детей обнаружены в Минске в одной из квартир
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ночью 3 июня в Минске в Фрунзенском районе в одной из квартир были обнаружены тела двух младенцев.
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Мужчины позвонили в милицию. Прибывшая СОГ вместе с милиционерами и специалистами ГКСЭ осмотрела место происшествия. Зафиксирована следовая картина, назначены судмедэкспертизы для установления причин смерти.
Тело одного ребёнка находилось на балконе, тело второго младенца, по словам матери, она хранила в морозилке. Когда прибыла СОГ, женщина пыталась скрыть тело.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РБ. Женщина задержана, выясняются обстоятельства произошедшего.
Зимой 2020 года в Лунинецком районе родители обнаружили тело 2-месячной дочери.
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Новости Беларуси. Ночью 3 июня в Минске в Фрунзенском районе в одной из квартир были обнаружены тела двух младенцев. Как сообщает Следственный комитет, 40-летняя...
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