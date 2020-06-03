Беларуские медики спасли ребёнку жизнь операцией, которую никто в мире ещё не делал

Источник материала: KYKY

Беларуские детские кардиохирурги выполнили 13-летнему мальчику уникальную и первую в мире операцию, пишет Минздрав.

Саша Костак попал в Республиканский научно-практический центр детской хирургии в тяжелом состоянии. Мальчик родился со сложным пороком сердца, и за свои 13 лет перенес уже четыре операции. Пятую операцию Саше провели на трехстворчатом клапане. После проведения консилиума стало понятно, что нарушение работы этого клапана угрожало жизни ребенка.

Клапан нужно было срочно заменить либо провести его пластику. Из-за того, что мальчик уже перенес ряд операции, врачи сошлись во мнении, что открытая операция – большой риск. Поэтому медики решились операцию, которую никто в мире еще не делал, – «протезирование трехстворчатого клапана с использованием современных малотравматичных методик эндоваскулярной хирургии», объяснил директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.

По его словам, искусственный биологический клапан сердца Melody успешно установили в трехстворчатый клапан ребенка через небольшой катетер в бедренной вене, что позволило избежать открытой операции в условиях искусственного кровообращения.

Медики не ошиблись: Саша пошел на поправку, его состояние улучшилось, и мальчика выписали домой. Тем временем ведущие специалисты Европы уже подтвердили уникальность выполненной операции. И специалисты РНПЦ детской хирургии готовят публикацию этого случая в одном из самых авторитетных мировых журналов в области кардиохирургии, добавляет Минздрав.