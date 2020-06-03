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Интернет-магазины нарушают закон, когда устанавливают минимальную сумму заказа. И вот почему

03.06.2020 17:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Магазины, в том числе интернет-торговля, нарушают законодательство, когда устанавливают минимальные суммы заказа для доставки товара, следует из пояснений МАРТ. В ведомстве отмечают, что подобные условия «ограничивают право потребителя на свободный выбор товара по количеству, а также таким образом понуждают потребителя к заказу иных товаров, помимо тех, которые он планировал приобрести». При этом торговля, в том числе интернет-магазины, могут выставлять условия по минимальной сумме заказа для бесплатной доставки. То есть у покупателя должна быть возможность заказать товар на любую сумму, а условия доставки — платно или бесплатно — должны оговариваться дополнительно.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«На сайте интернет-магазина до сведения потребителей продавцом доводится информация о минимальной сумме заказа 30 рублей; если сумма заказа будет меньше указанной, заказ не будет принят и не будет доставлен потребителю. При этом приобретение товара потребителем на указанную сумму не является условием бесплатной доставки товара, а выступает в качестве условия заключения договора розничной купли-продажи», — приводится пример на сайте МАРТ. — Соответствуют ли такие условия договора розничной купли-продажи товаров в интернет-магазине требованиям Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей»? Имеет ли право продавец отказать потребителю в принятии заказа в интернет-магазине и/или в доставке заказа, стоимость которого меньше 30 рублей?".

В ведомстве уточняют, что отношения между продавцами и потребителями, в том числе в сфере интернет-торговли, регулируются законом «О защите прав потребителей» и правилами продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам.

В МАРТ уточняют, что потребитель имеет право на свободный выбор товаров надлежащего качества в удобное для него время с учетом режима работы продавца, осуществляющего торговлю без (вне) торгового объекта. При этом запрещается обусловливать приобретение товара обязательным приобретением иных товаров. Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товара (работы, услуги), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.

— Ограничения по сумме покупке (в том числе покупки в интернет-магазине), устанавливаемые продавцом, противоречат приведенным нормам, поскольку ограничивают право потребителя на свободный выбор товара по количеству, а также таким образом понуждают потребителя к заказу иных товаров, помимо тех, которые он планировал приобрести, — поясняют в МАРТ.

При этом продавец (в том числе интернет-магазин) может определить условия бесплатной доставки товара. «Например, при покупке товаров на определенную сумму (такую сумму продавец определяет самостоятельно), их доставка потребителю осуществляется бесплатно», — резюмируют в ведомстве.

FINANCE.TUT.BY ранее запустил рубрику «Вопрос — ответ», в которой мы отвечаем на вопросы читателей. Они могут касаться любой темы, которая связана с личными финансами, — жилищно-коммунальные услуги, налоги, пенсии, зарплаты, торговля, инфляции и другие. Редакция отбирает актуальные и интересные вопросы и публикует на них ответы. В некоторых случаях мы самостоятельно разбираемся в вопросе, изучая нормативные документы, а в некоторых — с привлечением экспертов и чиновников. Прислать вопрос можно на bobkov@tutby.com с пометкой «Вопрос — ответ» в теме письма.

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Интернет-магазины нарушают законодательство, когда устанавливают минимальные суммы заказа для доставки товара, следует из пояснений МАРТ. В ведомстве отмечают,...
 
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