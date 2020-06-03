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ОБСЕ присоединилась к заявлению членов Европарламента о немедленном освобождении Сергея Тихановского и его сторонников

03.06.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если власти продолжат нарушать политические права белорусов, то Европарламент пересмотрит политику ЕС по отношению к Беларуси и введет санкции.



Председатель Постоянного комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Кириакас Гаджиани, его заместитель Майкл Линк и докладчик Кари Хенриксен выступили 2 июня с совместным заявлением о предвыборной кампании в Беларуси, в котором призвали освободить блогера Сергея Тихановского и его сторонников. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на сайт ОБСЕ.

«Когда до важных выборов остается два месяца, критически необходимо, чтобы белорусские власти делали все возможное для обеспечения полноценной и открытой атмосферы избирательной кампании. Мы очень обеспокоены тем, что задержание известных политических активистов не только сдерживает работу потенциальных кампаний, но и запугивает общественность», – говорится в заявлении.
 
Они призвали власти Беларуси проявить максимальную сдержанность в преддверии президентских выборов 9 августа и выразили надежду на более свободную обстановку по сравнению с той, что наблюдали раньше.

С аналогичным заявлением 1 июня выступили глава делегации Европейского парламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь и докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс.

«Менее недели назад мы уже выразили свою обеспокоенность и осудили репрессии против мирных демонстрантов и активистов гражданского общества. К сожалению, в последние дни мы стали свидетелями значительного ухудшения ситуации. Мы решительно выступаем против действий, предпринятых в эти выходные, которые привели к задержанию видеоблогера Сергея Тихановского, лидера оппозиции Николая Статкевича, который впоследствии был приговорен к 15 суткам тюремного заключения, и десятков других, которые участвовали в мирных митингах для сбора подписей по всей стране», – говорится в заявлении членов Европарламента.

По их словам, действия против Сергея Тихановского и Николая Статкевича являются провокациями и «очередной атакой на основные свободы». Они призвали немедленно освободить задержанных и прекратить волну репрессий.

«В случае дальнейших произвольных арестов и ограничений на свободное осуществление белорусскими гражданами своих политических прав, мы не видим другого пути, кроме как добиваться пересмотра политики ЕС в отношении Беларуси, включая новые санкции против чиновников, ответственных за репрессии», – подытожили члены Европарламента.


Напомним, Сергея Тихановского задержали 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей. К блогеру стала цепляться какая-то женщина, которую сам Тихановский назвал провокатором. Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Затем на площади появились омоновцы, которые задержали блогера и членов его команды.

Белорусские правозащитники опубликовали 31 мая совместное заявление, в котором призвали освободить Сергея Тихановского и прекратить уголовное дело в отношении него. Уголовное преследование они назвали политически мотивированным, а блогера – политически заключенным.
 
Теги: Гродно
 
 
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Если власти продолжат нарушать политические права белорусов, то Европарламент пересмотрит политику ЕС по отношению к Беларуси и введет санкции.
 
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