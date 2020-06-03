«Мы - русские. С нами Бог!». Twitter Рогозина передали Роскосмосу, и это выглядит странно

Источник материала: Tut.by

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин передал личный аккаунт в Twitter своей же госкорпорации. Теперь в описании страницы написано «Государственная корпорация Роскосмос», при этом ник страницы остался прежним: @Rogozin. Таким образом, у Роскосмоса теперь две официальные страницы в твиттере, пишет TJournal.



Скриншот бывшей страницы Дмитрия Рогозина в Twitter

В пресс-службе компании пояснили , что у Рогозина «большое количество подписчиков», поэтому страницу будут использовать «для дополнительного продвижения и распространения новостей госкопорации».

TJournal пишет, что Дмитрий Рогозин завел страницу в твиттере в 2009 году. Его посты неоднократно обсуждались в соцсетях и СМИ из-за того, что он высказывал личную позицию по спорным темам. Некоторые публикации он потом удалял, но, тем не менее, многие посты Рогозина сохранились. В соцсетях заметили, что некоторые из них очень странно смотрятся под брендом Роскосмоса.

Эх, ребята. Поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска! — Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) May 2, 2014

Мы — русские. С нами Бог! — Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) May 25, 2014

Логика проста: 1) Сталин=Гитлер 2) СССР=3-й Рейх 3) РФ-правопродолжатель СССР 4) РФ = незаконное гос-во 5) русские в Прибалтике=оккупанты — Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) June 19, 2011

Надо еще Верку-Сердючку привлечь к переговорам. Ее/его авторитетное мнение должно быть услышано Белым домом и принято во внимание! — Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) January 31, 2014

Эта фуражка Младича всегда со мной. С 1995 г. Сегодня к ней добавились эти две открытки. Больше года они шли до меня pic.twitter.com/ZaJoG9IFDa — Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) December 11, 2015

@AlleksO Или крест сними, иль трусы надень — Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) August 8, 2012

Напомним, что во время пресс-конференции после первого в истории частного пилотируемого запуска в космос Илон Маск « ответил » Дмитрию Рогозину на его давнюю шутку про доставку американских астронавтов на МКС «с помощью батута».

В 2014 году Дмитрий Рогозин работал вице-премьером России и курировал космонавтику. Он резко отреагировал на то, что США ввели новые санкции, запретив экспорт высокотехнологичной продукции в РФ. Тогда Рогозин заявил , что США намерены вытеснить Россию на рынке космических услуг, а в своем твиттере предложил Штатам доставлять астронавтов на МКС с помощью батута.

Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута http://t.co/8zGQhr9GVi — Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) April 29, 2014

В 2020 году после запуска Crew Dragon Илон Маск сообщил, что «батут работает».