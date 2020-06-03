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«Мы - русские. С нами Бог!». Twitter Рогозина передали Роскосмосу, и это выглядит странно

03.06.2020 17:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин передал личный аккаунт в Twitter своей же госкорпорации. Теперь в описании страницы написано «Государственная корпорация Роскосмос», при этом ник страницы остался прежним: @Rogozin. Таким образом, у Роскосмоса теперь две официальные страницы в твиттере, пишет TJournal.


Скриншот бывшей страницы Дмитрия Рогозина в Twitter

В пресс-службе компании пояснили, что у Рогозина «большое количество подписчиков», поэтому страницу будут использовать «для дополнительного продвижения и распространения новостей госкопорации».

TJournal пишет, что Дмитрий Рогозин завел страницу в твиттере в 2009 году. Его посты неоднократно обсуждались в соцсетях и СМИ из-за того, что он высказывал личную позицию по спорным темам. Некоторые публикации он потом удалял, но, тем не менее, многие посты Рогозина сохранились. В соцсетях заметили, что некоторые из них очень странно смотрятся под брендом Роскосмоса.

Напомним, что во время пресс-конференции после первого в истории частного пилотируемого запуска в космос Илон Маск «ответил» Дмитрию Рогозину на его давнюю шутку про доставку американских астронавтов на МКС «с помощью батута».

В 2014 году Дмитрий Рогозин работал вице-премьером России и курировал космонавтику. Он резко отреагировал на то, что США ввели новые санкции, запретив экспорт высокотехнологичной продукции в РФ. Тогда Рогозин заявил, что США намерены вытеснить Россию на рынке космических услуг, а в своем твиттере предложил Штатам доставлять астронавтов на МКС с помощью батута.

В 2020 году после запуска Crew Dragon Илон Маск сообщил, что «батут работает».

 
Теги: Новости
 
 
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В аккаунте госкорпорации остались старые твиты Дмитрия Рогозина.
 
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