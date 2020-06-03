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«Мы - русские. С нами Бог!». Twitter Рогозина передали Роскосмосу, и это выглядит странно
Источник материала: Tut.by
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин передал личный аккаунт в Twitter своей же госкорпорации. Теперь в описании страницы написано «Государственная корпорация Роскосмос», при этом ник страницы остался прежним: @Rogozin. Таким образом, у Роскосмоса теперь две официальные страницы в твиттере,
В пресс-службе компании
TJournal пишет, что Дмитрий Рогозин завел страницу в твиттере в 2009 году. Его посты неоднократно обсуждались в соцсетях и СМИ из-за того, что он высказывал личную позицию по спорным темам. Некоторые публикации он потом удалял, но, тем не менее, многие посты Рогозина сохранились. В соцсетях заметили, что некоторые из них очень странно смотрятся под брендом Роскосмоса.
Напомним, что во время пресс-конференции после первого в истории частного пилотируемого
В 2014 году Дмитрий Рогозин работал вице-премьером России и курировал космонавтику. Он резко отреагировал на то, что США ввели новые санкции, запретив экспорт высокотехнологичной продукции в РФ. Тогда Рогозин
В 2020 году после запуска Crew Dragon Илон Маск сообщил, что «батут работает».
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В аккаунте госкорпорации остались старые твиты Дмитрия Рогозина.
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