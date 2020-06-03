Тела двух младенцев найдены в одной из квартир в Минске

Источник материала: ОНТ

Тела двух младенцев обнаружены в одной из минских квартир, сообщили в Следственном комитете.

Сообщение о страшной находке поступило в правоохранительные органы ночью 3 июня. Тела были найдены в одной из квартир Фрунзенского района Минскп.

По вызову прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГУВД Мингорисполкома, а также специалисты ГКСЭ. Они осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти.

Возбуждено уголовное дело, женщину задержали. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: БЕЛТА

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