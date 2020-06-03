ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тела двух младенцев найдены в одной из квартир в Минске

03.06.2020 18:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Тела двух младенцев найдены в одной из квартир в Минске

Тела двух младенцев обнаружены в одной из минских квартир, сообщили в Следственном комитете.

Сообщение о страшной находке поступило в правоохранительные органы ночью 3 июня. Тела были найдены в одной из квартир Фрунзенского района Минскп.

По вызову прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГУВД Мингорисполкома, а также специалисты ГКСЭ. Они осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти.

Возбуждено уголовное дело, женщину задержали. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тела двух младенцев обнаружены в одной из минских квартир, сообщили в Следственном комитете. Сообщение о страшной находке поступило в правоохранительные органы...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Уже имеется подъезд к жилым домам». На каком этапе строительные работы в районе метро «Аэродромная»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика