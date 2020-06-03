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«Уже имеется подъезд к жилым домам». На каком этапе строительные работы в районе метро «Аэродромная»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Путепровод параллельно соединяют с двумя улицами – Жуковского и Кижеватова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
После этого приступят к возведению съездов на противоположной стороне – на месте строительства крупного жилого комплекса.
Олег Коликов, заместитель главного инженера предприятия «УДМСиБ Мингорисполкома»:
Параллельно строители выполняют благоустройство территории в пределах развязки. Кроме того, уже готовы подземные переходы – по четыре с каждой стороны путепровода. Начата укладка тротуарной плитки. В ближайших планах – установка шумозащитных экранов вдоль съездов, а также строительство велодорожек.
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«Уже имеется подъезд к жилым домам». На каком этапе строительные работы в районе метро «Аэродромная»
Новости Беларуси. Путепровод параллельно соединяют с двумя улицами – Жуковского и Кижеватова. Общая протяженность новой артерии составит почти 2 километра,...
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