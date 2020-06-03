США, ЕС и Великобритания призывают Минск принять меры для проведения справедливых выборов

Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси должны принять необходимые меры для «проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов и обеспечения основных свобод». Об этом говорится в совместном заявлении представительства Евросоюза, а также посольств Великобритании и США в Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Являясь друзьями белорусского народа и сторонниками суверенитета и независимости Беларуси, мы приветствуем прогресс, достигнутый в наших отношениях за последние несколько лет. Мы видели много позитивных изменений в сотрудничестве между нашими странами и Беларусью, — говорится в заявлении. В нем также перечислены все достигнутые успехи за последние годы — подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с ЕС и удвоение объема его финансовой поддержки; решение возобновить отношения с Соединенными Штатами на уровне послов, визит госсекретаря США в Минск и поставка первой партии американской нефти и т.д.

— В связи с тем, что Беларусь начинает процесс избрания своего президента, мы призываем белорусские власти принять необходимые меры для проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов и обеспечения фундаментальных свобод, — указано в сообщении.

Представительство ЕС, а также посольства Великобритании и США в Беларуси, ожидают, что Беларусь своевременно направит официальное приглашение наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ, и призывают белорусские власти на деле продемонстрировать свою готовность добиться прогресса в выполнении рекомендаций предыдущих отчетов БДИПЧ ОБСЕ по итогам наблюдения за выборами.

— Отмечая, в частности, что процесс регистрации кандидатов должен быть справедливым и прозрачным, мы подчеркиваем, что никакие политически мотивированные ограничительные меры не должны препятствовать потенциальным кандидатам проходить процедуру регистрации, — подчеркивается в заявлении.

— Учитывая, что выборы проходят в контексте кризиса COVID-19, мы настоятельно рекомендуем белорусским властям принять рекомендации Всемирной организации здравоохранения о физическом дистанцировании для сведения к минимуму угрозы COVID-19 таким образом, чтобы все кандидаты имели равные возможности агитировать и информировать избирателей о том, за что они выступают.

Свобода СМИ и право на мирные собрания совершенно необходимы для обеспечения легитимности выборов. Журналисты должны иметь возможность сообщать информацию свободно и беспрепятственно. Гражданам должно быть позволено мирно выражать свое мнение. Вот почему мы также обеспокоены недавними задержаниями участников мирных акций протеста и наложением административного ареста на журналистов.

Напоминаем, что наличие ощутимых шагов, предпринимаемых Беларусью для обеспечения всеобщих фундаментальных свобод, принципа верховенства закона и прав человека, останется ключевым фактором при формировании нашей будущей политики в отношении Беларуси. Безопасные, мирные, свободные и справедливые выборы, не подвергшиеся злонамеренному влиянию извне и проведенные с соблюдением фундаментальных свобод, будут способствовать демократическому развитию Беларуси, укрепят ее суверенитет и независимость и подготовят почву для более активного сотрудничества с нашими странами и для экономического благосостояния белорусского народа.