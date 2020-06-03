Источник материала: Новости Волковыска

Во время онлайн-видеобрифинга в Национальном пресс-центре главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси Татьяна Бурдь сообщила, что в связи с эпидемической ситуацией в Беларуси упростили получение медсправки в школу и детский сад.

В связи с эпидситуацией были пересмотрены нормативные документы для получения справки.

Специалист пояснила, что теперь в некоторых случаях можно не проходить всех специалистов. Но упрощенный метод распространяется на детей, чьи родители в течение года позаботились о прохождении диспансеризации.

Результаты будут зачтены – ребенок получит справку в ускоренном режиме. Кроме того, предусмотрена система онлайн-заказа справки.

По мнению Татьяны Бурдь, это нововведение уменьшит количество детей, которые приходят в поликлинику. Она добавила, что вместе с тем для прохождения профосмотров выделено отдельное время.