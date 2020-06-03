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Лукашенко принял решение об отставке действующего правительства
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства. Уже подписан соответствующий указ, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».
Напомним, Совет Министров до этого момента возглавлял Сергей Румас.
Подробности последуют
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства. Уже подписан соответствующий указ, сообщили в эфире...
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