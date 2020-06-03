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Андрей Савиных: «Ряд кандидатов и не скрывали, что сбор подписей не является их целью»
Источник материала: СТВ
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Противопоставить этим попыткам мы должны спокойную, продуманную позицию, которая будет говорить о том, что мы выстраиваем все наши политические, социальные, общественные тенденции на консолидацию общества, а не на его разобщение. Вот это главное, что должно быть реализовано в ближайшие месяцы. И второе – это безусловное следование закону. Закон никто не отменял. Закон суров, но он закон.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Также эксперты обсудили:
– какие законодательные акты были наиболее значимыми за 5 лет?
– чем и как живёт село и почему молодые семьи не торопятся в большие города?
– благодаря чему голос Беларуси всё громче звучит на международной арене?
Смотрите 3 июня в 20.30 на СТВ.
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Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
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