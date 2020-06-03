Германия откроет границу со странами Шенгенской зоны с 15 июня

Источник материала: ОНТ

Германия снимет ограничения на поездки в станы ЕС, Шенгенской зоны и Великобританию с 15 июня. Об этом во время брифинга в Берлине сообщил глава немецкого МИД Хайко Маас, передает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что ограничения будут сняты и заменены индивидуальными рекомендациями при условии отсутствия запретов на въезд и крупномасштабных ограничений на выезд в этих странах.

При этом министр отметил, что решение было принято после обстоятельного обсуждения с остальными странами Европы. «Мы не должны спровоцировать вторую волну заболеваний в связи с распространением туризма в Германии или еще где-либо. Речь идет о лично ответственности каждого», – подчеркнул Маас и добавил, что в случае увеличения роста заболеваемости свыше 50 человек на 100 тыс. населения, границы могут вновь закрыть.

Фото: Clemens Bilan / EPA

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