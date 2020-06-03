ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Германия откроет границу со странами Шенгенской зоны с 15 июня

03.06.2020 13:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Германия откроет границу со странами Шенгенской зоны с 15 июня

Германия снимет ограничения на поездки в станы ЕС, Шенгенской зоны и Великобританию с 15 июня. Об этом во время брифинга в Берлине сообщил глава немецкого МИД Хайко Маас, передает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что ограничения будут сняты и заменены индивидуальными рекомендациями при условии отсутствия запретов на въезд и крупномасштабных ограничений на выезд в этих странах.

При этом министр отметил, что решение было принято после обстоятельного обсуждения с остальными странами Европы. «Мы не должны спровоцировать вторую волну заболеваний в связи с распространением туризма в Германии или еще где-либо. Речь идет о лично ответственности каждого», – подчеркнул Маас и добавил, что в случае увеличения роста заболеваемости свыше 50 человек на 100 тыс. населения, границы могут вновь закрыть.

Фото: Clemens Bilan / EPA

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Германия снимет ограничения на поездки в станы ЕС, Шенгенской зоны и Великобританию с 15 июня. Об этом во время брифинга в Берлине сообщил глава немецкого МИД Хайко...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лельчицком районе лесник спас двоих детей из горевшего дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика