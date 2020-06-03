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Президент Беларуси принял решение об отставке действующего состава правительства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 3 июня стало известно о том, что Президент принял решение об отставке действующего состава правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Вечером 3 июня стало известно о том, что Президент принял решение об отставке действующего состава правительства, сообщили в программе Новости «24...
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