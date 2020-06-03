Новое Время . Видео выполнено российским пропагандистским Федеральным агентством новостей (РИА ФАН) и медиагруппой Патриот, которые связывают с "фабрикой троллей", сообщает





По сюжету видеоролика "Почему поправки к Конституции России — это важно", в России так и не приняли поправки к 72 статье основного закона, в которой предлагалось закрепить понятие брака "как союза мужчины и женщины". Из-за этого в 2035 году российские гей-пары получили возможность усыновлять детей.





В видео мальчика Петю усыновила молодая гей-пара. Один из актеров — Александр Филимоненко — сыграл "новую маму" Пети. В ролике актер появляется с подведенными глазами, а его карикатурный герой предлагает мальчику надеть платье. В это время на фоне звучит слоган: Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны, голосуй за поправки в Конституцию.









Сам Филимоненко в комментарии российскому изданию Coda заявил, что не интересуется политикой и нейтрально относится к геям. По его словам, это будет серия видео, и он снимался еще в одном ролике в той же роли. Актер сказал, что не знает имен заказчиков ролика, и сообщил, что участников видео попросили не давать интервью, однако медиа связалось с ним раньше. Также он отметил, что будет голосовать против поправок в Конституцию РФ.





"Я вне политики. Но тут меня в парке задержали вчера [за нарушение режима самоизоляции], выписали штраф. Я до этого не хотел идти голосовать. Теперь решил, пойду голосовать против поправок! Беспредел, что меня задержали и штраф выписали, обманули — сказали, что просто предупреждение будет. У народа и так сейчас беда с деньгами, а власти еще и штрафуют. Я пойду голосовать против, чтобы выразить свою позицию. Хотя до этого ни разу не ходил на выборы", — рассказал Филимоненко.





После того, как видеоролик вызвал общественный резонанс, российские ЛГБТ-активисты из группы Стимул обратились в Следственный комитет РФ и прокуратуру с требованием провести проверку в отношении создателей ролика, который, по их мнению, "возбуждает ненависть и вражду к группе лиц по признаку принадлежности к социальной группе ЛГБТ, унижает достоинство человека, является откровенно дискриминационным по своей сути". Также активисты попросили Роскомнадзор заблокировать видео.









Президент РФ Владимир Путин назначил всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России на 1 июля. Поправки позволят ему остаться у власти до 2036 года.





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Граждане РФ будут голосовать за пакет поправок в целом, а не по отдельности. Кроме "обнуления" сроков Путина, он включает расширение власти президента РФ, пожизненную неприкосновенность бывших президентов, антиконституционность призывов к "отчуждению" любых территорий РФ, защиту "традиционной семьи", а также внесение в Конституцию упоминания веры в Бога.