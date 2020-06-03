В Гродненской области участие в централизованном тестировании примут 5426 абитуриентов

Источник материала: Вороновская газета





В этом году заявить о своем желании поучаствовать в ЦТ можно было онлайн. Так, в Гродненском регионе посредством электронной подачи заявлений было зарегистрировано 82 процента абитуриентов.

– В этом году почти пять с половиной тысяч абитуриентов напишут 18311 тестов по 15 предметам. Наиболее многочисленными по количеству участников будут вступительные испытания по русскому языку, математике, а также английскому и белорусскому языкам, – рассказала начальник Регионального центра тестирования и профессиональной ориентации молодежи факультета довузовской подготовки ГрГУ имени Янки Купалы Аксана Валюк.

В этом году в Гродненской области русский язык планируют сдавать 4078 абитуриентов, математику – 2924, тесты по английскому языку будут писать 2079 человек, а по белорусскому – 1736. Меньше всего тестов в регионе напишут по французскому языку – 34, испанскому – 11, тест по китайскому языку будет сдавать всего 1 абитуриент. Пункты проведения ЦТ традиционно будут работать в Гродно, Лиде и Волковыске.

– В Гродненской области вступительные испытания будут проходить в 10 корпусах учебных заведений, планируется задействовать более 140 аудиторий, – отметила начальник Регионального центра тестирования и профессиональной ориентации молодежи Аксана Валюк. – Всего в регионе будет более 6 тысяч посадочных мест для абитуриентов. Это на тысячу больше, чем в прошлом году. Таким образом, организаторам ЦТ удастся обеспечить соблюдение безопасного расстояния между абитуриентами, что очень важно в условиях существующей эпидемиологической ситуации.

Для тех, кто зарегистрировался для участия в ЦТ, вступительные испытания в этом году начнутся с 25 июня, а завершатся 16 июля. Как всегда, предусмотрены и резервные дни ЦТ: 19, 21 и 23 июля. Регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни будет осуществляться с 12 по 17 июля.

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