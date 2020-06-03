Ночные заморозки уничтожили посевы на Гомельщине: как можно спасти будущий урожай?

Источник материала: ОНТ

Сегодня, казалось бы, лето пришло, а на улице – апрельский холод. Да еще и ночные заморозки, которые, к примеру, в Гомельской области уничтожили часть будущего урожая. Сильнее всего пострадали зерновые и кукуруза. Аграрии принимают экстренные меры: каждый пострадавший гектар будут пересевать.

Сначала поле покрылось тонким слоем инея, а потом резко пожелтело. Продолжительные заморозки (шесть ночей подряд) не оставили всходам ни единого шанса. Причем холодно было не в самой почве, а на ее поверхности. На уровне двух сантиметров от земли. Стабильные -7°C стали для аграриев полной неожиданностью – раньше такие температуры в мае держались максимум ночь или две. И растение успевало выздороветь. На этот раз чуда не произошло – только в этом хозяйстве погибло около 13% посевов всей зерновой группы.

От низких температур пострадало по меньшей мере 14 районов Гомельской области. Предварительно, в целом регион потерял больше 20 тысяч гектаров посевов. Основной удар пришелся на Житковичи, Лельчицы, Петриков и Речицу. Местные хозяйства не досчитаются примерно десятой части урожая.

Выход из этой сложной ситуации есть – время позволяет заново засеять площади, которые нельзя спасти. В таком случае кормовая база не пострадает. Создан запас семян и удобрений. Техника уже в полях – в регионе опять посевная. Вместо погибшей кукурузы будет снова расти кукуруза (с наступлением тепла она успеет набрать рост). А вот погибшие зерновые заменят другими культурами, как только закончатся дожди.

По сути, аграриям предстоит еще раз провести оптимизацию посевов – с учетом резко меняющегося климата. Во время прошлогодней уборочной на этом акцентировал внимание Президент. Напомним, в 2019-м Гомельщина уже теряла урожай. Только тогда причиной была сильная засуха. Повторится ли она снова – не знают даже синоптики. Сейчас главное – чтобы вновь не ударили ночные морозы. Оправиться еще от одного удара региону будет сложно.

Подробнее – в видеоинформации.

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