Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства. Глава государства подписал соответствующий указ.

Как сообщалось, предложения по новому составу правительства в первой половине дня 3 июня были обсуждены на совещании у президента Беларуси.