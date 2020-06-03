Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об
Как сообщалось, предложения по новому составу правительства в первой половине дня 3 июня были обсуждены на совещании у президента Беларуси.
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Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку
03.06.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об
Как сообщалось, предложения по новому составу правительства в первой половине дня 3 июня были обсуждены на совещании у президента Беларуси.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства. Глава государства...
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