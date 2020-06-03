«Якобы новое вино вольют в старые мехи». Зачем Лукашенко отправил правительство в отставку

БЕЛТА . Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили в новостном эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает





На совещании, на котором обсуждали предложения по новому составу правительства, Александр Лукашенко напомнил, что формировать его начали где-то полгода назад.





— Поэтому ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует, — приводит слова главы государства его пресс-служба.









Он добавил, что «те, кто сегодня с такими объемами в этот кризисный период не может справиться, их, конечно, надо заменить и направить на другую работу».





Кандидатуры в новый состав правительства Александр Лукашенко обсуждал 3 июня с главой Совета Республики Натальей Кочановой, председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совбеза Андреем Равковым.





Класковский: «Никаких революционных перемен в экономической политике не ждите»





По мнению политического обозревателя Александра Класковского, отставкой правительства Александр Лукашенко хочет убить нескольких зайцев.





написал в своем телеграмме Класковский. «Во-первых, он пытается переформатировать информационную повестку избирательной кампании, привлечь к себе внимание, а то все гудят его соперниках, прежде всего Викторе Бабарико да Сергее Тихановском, —в своем телеграмме Класковский.





Во-вторых, действующий президент хочет показать, что он не такой уж замшелый консерватор и якобы думает о преобразованиях.





В-третьих, представляется, что особенно важна задача убрать нынешнего премьера Сергея Румаса, который, не исключено, оказался под подозрением. Ранее Румас входил в совет директоров «Белгазпромбанка» — того самого, которым руководил Бабарико, ныне выглядящий серьезным конкурентом официального лидера.





Вдобавок Бабарико в интервью последнего времени всячески намекал, что в правительстве толковые головы. Вот только их предложения зарубают (сами знаете кто). И это могло навести главу государства на мысли об опасной связке.





Поставить во главе правительства стопроцентно надежного, лояльного, преданного человека — возможно, главный мотив Лукашенко.





Но кто бы ни возглавил новое правительство, его стратегию все равно будет определять он, Лукашенко. Так что никаких революционных перемен в экономической политике не ждите. Якобы новое вино вольют в старые мехи».