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Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства

04.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства. Об этом сообщили в новостном эфире телеканала «Беларусь 1», передает БЕЛТА.

Данную информацию БЕЛТА подтвердили в пресс-службе белорусского лидера. Там уточнили, что соответствующий указ главы государства вступит в силу после официального опубликования.

Как сообщалось, предложения по новому составу правительства в первой половине дня 3 июня были обсуждены на совещании у Президента Беларуси. На мероприятие были приглашены председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.-0-

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СОСТАВУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБСУЖДЕНЫ НА СОВЕЩАНИИ У ЛУКАШЕНКОЛукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства

«Хочу, чтобы не было кривотолков, напомнить, что формировать состав будущего правительства, как тогда думалось и мыслилось, мы начали давно. Наверное, где-то полгода тому назад», — сказал белорусский лидер.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства. Об этом сообщили в новостном эфире телеканала «Беларусь...
 
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