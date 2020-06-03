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Лукашенко разогнал своё правительство: над этим уже смеются соцсети
Источник материала: KYKY>
Александр Лукашенко подписал указ, которым отправил в отставку действующий состав правительства страны. Об этом
Кадровые перестановки в правительстве президент анонсировал еще на прошлой неделе. Сегодня днем он
Действующий состав правительства под руководством премьера Сергея Румаса работал меньше, чем все предыдущие: с 2018 года.
А теперь мемы:
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Александр Лукашенко подписал указ, которым отправил в отставку действующий состав правительства страны. Об этом пишет «БелТА». Кадровые перестановки в...
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