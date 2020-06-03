Лукашенко разогнал своё правительство: над этим уже смеются соцсети

Источник материала: KYKY

Александр Лукашенко подписал указ, которым отправил в отставку действующий состав правительства страны. Об этом пишет «БелТА».

Кадровые перестановки в правительстве президент анонсировал еще на прошлой неделе. Сегодня днем он заявил , что резкие перемены в правительстве не нужны, то есть в отставку пойдут не все. Кто из чиновников сохранит свой пост, а кого переведут в другое место, пока загадка.

Действующий состав правительства под руководством премьера Сергея Румаса работал меньше, чем все предыдущие: с 2018 года.

А теперь мемы:

Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси.

Ctrl+C => Ctrl+V — параноидная шизофрения (@paranoid_shiza) June 3, 2020

Остались ли в Беларуси люди, которые ещё не работали в правительстве Лукашенко? — Валькович (@d_valkovich) June 3, 2020

Лукашенко отправил в отставку правительство.

Лайфхак - если у тебя что-то идет не так, лапы ломит, или рейтинг отваливается - отправляй в отставку правительство. — Гурьянов Сергей (@Segozavr) June 3, 2020

Закрепить в конституции понятие брака как союз мужчины и картошки — Димонстер (@dmuntzz) June 3, 2020

пока был на кухне, Лукашенко правительство разогнал

пойду еще чего поделаю, может и сам уйдет — Санёк (@alexsopot) June 3, 2020

Лучшее определение для слова агония))) — Максим (@HucSim) June 3, 2020

Самы час Румасу пайсці у ініцыятыўную групу да Бабарыкі ці Цапкала ))) — Калгаснік з западэншчыны (@Boroda48) June 3, 2020