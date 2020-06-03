В рамках VOKA League стартовала регистрация на турнир по Dota 2

Стартовала регистрация участников турнира по Dota 2, который является частью киберспортивного события VOKA League. Организатор турнира – видеосервис VOKA при поддержке Белорусской федерации компьютерного спорта.

Турнир по Dota 2 в рамках VOKA League будет проходить с 9 июня по 17 июля. Отборочные этапы пройдут с 9 по 18 июня, участники финалов станут известны 10 июля, а победители – 17 июля. Командам предстоит сражаться за одно из трех призовых мест – и солидные по белорусским меркам денежные вознаграждения: три победителя разделят между собой 7 тыс. белорусских рублей.

Зарегистрироваться для участия в турнире может любой желающий в возрасте от 16 лет. При этом турнир ориентирован в первую очередь на белорусских участников, поэтому из пяти человек в команде трое должны быть представителями Беларуси. Зарегистрироваться на турнир можно по ссылке .

Кроме того, 5 июня состоятся финальные игры по еще одной дисциплине VOKA League – CS:GO. Призовой фонд этого турнира также составит 7 тыс. рублей.