﻿ В рамках VOKA League стартовала регистрация на турнир по Dota 2. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В рамках VOKA League стартовала регистрация на турнир по Dota 2

04.06.2020 07:00 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Стартовала регистрация участников турнира по Dota 2, который является частью киберспортивного события VOKA League. Организатор турнира – видеосервис VOKA при поддержке Белорусской федерации компьютерного спорта.

Турнир по Dota 2 в рамках VOKA League будет проходить с 9 июня по 17 июля. Отборочные этапы пройдут с 9 по 18 июня, участники финалов станут известны 10 июля, а победители – 17 июля. Командам предстоит сражаться за одно из трех призовых мест – и солидные по белорусским меркам денежные вознаграждения: три победителя разделят между собой 7 тыс. белорусских рублей.

Зарегистрироваться для участия в турнире может любой желающий в возрасте от 16 лет. При этом турнир ориентирован в первую очередь на белорусских участников, поэтому из пяти человек в команде трое должны быть представителями Беларуси. Зарегистрироваться на турнир можно по ссылке.

Кроме того, 5 июня состоятся финальные игры по еще одной дисциплине VOKA League CS:GO. Призовой фонд этого турнира также составит 7 тыс. рублей.

Все игры VOKA League будут транслироваться в эфире видеосервиса VOKA в разделе «Киберспорт». Следите за новостями на сайте voka.tv в разделе «Киберспорт», а также в официальной группе VOKA Gaming в VK.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стартовала регистрация участников турнира по Dota 2, который является частью киберспортивного события VOKA League. Организатор турнира – видеосервис VOKA при поддержке...
 
Новости дня
Новости разные
 
Протесты в США: почему эксперты убеждены, что это не социальный протест, а политический?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика